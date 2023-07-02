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Буданов о фейках из РФ о его "гибели": Нет логики в деяних алкоголика, а тут еще и наркоманы. Видео

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На вопрос, как он пережил свою "гибель", Буданов ответил: "Нормально"
На вопрос, как он пережил свою "гибель", Буданов ответил: "Нормально"
Фото: president.gov.ua

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов ответил на вопрос "Суспільного", как он чувствует себя после публикаций российской пропаганды о якобы его "гибели". Ролик опубликован 2 июля в YouTube.

"Нормально", – сказал Буданов.

Журналистка спросила, зачем, по его мнению, россияне распространяют этот фейк.

"Ну где можно найти логику? "Нет логики в деяниях алкоголика" – есть такое выражение. А тут еще и наркоманы, о чем мы говорим", – заявил начальник украинской военной разведки.

LIGA.net обращает внимание, что фраза Буданова – из песни "Алкоголизм" украинской группы ТІК: "Немає логіки в діяннях алкоголіка, горілка і пиво тихо робить своє диво".

Контекст:

Российские пропагандистские ресурсы в июне активно распространяли сообщения о якобы ранении Буданова во время ракетной атаки оккупантов на Киев 29 мая и последующей смерти.

В частности, госагентство "РИА Новости" утверждало, что главу украинской разведки "вывезли вертолетом" на военную базу в Польше, а оттуда в госпиталь в Берлине.

5 июня российский фейк о якобы гибели Буданова от ракетного удара опровергли в СНБО Украины.

20 июня Буданов появился в эфире национального телемарафона. Он назвал российские фейки о его "смерти" "достаточно недоработанными". По его словам, российские пропагандисты, распространяя информацию о смерти, "четко понимали, что фейк будет развенчан и они выставят себя дураками".

20 июня The Economist написал, что страна-агрессор РФ атаковала ракетами здание ГУР в Киеве дважды с начала полномасштабной войны – в марте прошлого года и 29 мая 2023 года.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, российская пропаганда, фейк, ГУР Минобороны Украины, дезинформация, Кирилл Буданов
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