Буданов о фейках из РФ о его "гибели": Нет логики в деяних алкоголика, а тут еще и наркоманы. Видео

На вопрос, как он пережил свою "гибель", Буданов ответил: "Нормально" Фото: president.gov.ua

"Нормально", – сказал Буданов.

Журналистка спросила, зачем, по его мнению, россияне распространяют этот фейк.

"Ну где можно найти логику? "Нет логики в деяниях алкоголика" – есть такое выражение. А тут еще и наркоманы, о чем мы говорим", – заявил начальник украинской военной разведки.

LIGA.net обращает внимание, что фраза Буданова – из песни "Алкоголизм" украинской группы ТІК: "Немає логіки в діяннях алкоголіка, горілка і пиво тихо робить своє диво".