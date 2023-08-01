Круизный лайнер, который заходил в Батуми с российскими туристами, после протестов убрал Грузию из маршрута

"Astoria Grande убрал Батуми из списка маршрутов после очередной акции протеста в батумском порту. На сайте лайнера Astoria Grande Батуми исчез из описания маршрутов до конца года. При этом вместе с Батуми исчезла фраза с обещанием "волшебных впечатлений". Упоминание Батуми сейчас остается только в главном слогане в шапке сайта. А в точках маршрута указаны только порты турецкого побережья – Стамбул, Чешме, Амасру, Синоп, Трабзон, Орду, Измир, Кушадасы", – говорится в сообщении.
"Анадолу" отметило, что в Батуми Astoria Grande прибывал из российского города Сочи.
По состоянию на 1 августа на сайте Astoria Grande Батуми упоминается только в маршруте круиза, который начался 29 июля и завершится 5 августа.
В Батуми 27 июля жители Грузии вышли на протесты против прибытия в страну лайнера с российскими туристами, протестующих поддержала президент Грузии.
31 июля Astoria Grande с российскими туристами снова прибыл в Батуми. Судно снова встретили протестами. Протестующие пытались прорвать заграждения и проникнуть на территорию гавани, начались задержания. Среди задержанных оказалась гражданка Украины.
По данным Telegram-канала Tbilisi life, среди 23 задержанных – два гражданина Украины: Марина Чобанян и Дмитрий Закревский.