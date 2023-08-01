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Круизный лайнер, который заходил в Батуми с российскими туристами, после протестов убрал Грузию из маршрута

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Грузины дважды протестовали против прибытия лайнера с российскими туристами
Грузины дважды протестовали против прибытия лайнера с российскими туристами
Фото: Круизный лайнер Astoria Grande / Telegram

Круизный лайнер Astoria Grande, которым управляет компания из страны-агрессора РФ и возит российских туристов, убрал из своих маршрутов грузинский город Батуми, где проходили акции протеста против появления там россиян. Об этом 1 августа проинформировало агентство "Анадолу".

"Astoria Grande убрал Батуми из списка маршрутов после очередной акции протеста в батумском порту. На сайте лайнера Astoria Grande Батуми исчез из описания маршрутов до конца года. При этом вместе с Батуми исчезла фраза с обещанием "волшебных впечатлений". Упоминание Батуми сейчас остается только в главном слогане в шапке сайта. А в точках маршрута указаны только порты турецкого побережья – Стамбул, Чешме, Амасру, Синоп, Трабзон, Орду, Измир, Кушадасы", – говорится в сообщении.

"Анадолу" отметило, что в Батуми Astoria Grande прибывал из российского города Сочи.

По состоянию на 1 августа на сайте Astoria Grande Батуми упоминается только в маршруте круиза, который начался 29 июля и завершится 5 августа.

Контекст:

В Батуми 27 июля жители Грузии вышли на протесты против прибытия в страну лайнера с российскими туристами, протестующих поддержала президент Грузии.

31 июля Astoria Grande с российскими туристами снова прибыл в Батуми. Судно снова встретили протестами. Протестующие пытались прорвать заграждения и проникнуть на территорию гавани, начались задержания. Среди задержанных оказалась гражданка Украины.

По данным Telegram-канала Tbilisi life, среди 23 задержанных – два гражданина Украины: Марина Чобанян и Дмитрий Закревский.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Грузия, протесты, туристы, маршрут, Батуми, судно, лайнер, круиз, акции протеста, круизный лайнер, россияне
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