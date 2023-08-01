Круизный лайнер, который заходил в Батуми с российскими туристами, после протестов убрал Грузию из маршрута

"Astoria Grande убрал Батуми из списка маршрутов после очередной акции протеста в батумском порту. На сайте лайнера Astoria Grande Батуми исчез из описания маршрутов до конца года. При этом вместе с Батуми исчезла фраза с обещанием "волшебных впечатлений". Упоминание Батуми сейчас остается только в главном слогане в шапке сайта. А в точках маршрута указаны только порты турецкого побережья – Стамбул, Чешме, Амасру, Синоп, Трабзон, Орду, Измир, Кушадасы", – говорится в сообщении.

"Анадолу" отметило, что в Батуми Astoria Grande прибывал из российского города Сочи.

По состоянию на 1 августа на сайте Astoria Grande Батуми упоминается только в маршруте круиза, который начался 29 июля и завершится 5 августа.