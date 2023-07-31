В Батуми вновь прибыл лайнер с российскими туристами. Полиция начала задерживать протестующих, среди них гражданка Украины

Акция протеста в Батумской гавани началась около полуночи по местному времени и продолжается до сих пор Фото: ბათუმელები • Batumelebi.ge / Facebook

Акция протеста в Батумской гавани началась около полуночи по местному времени и продолжается до сих пор. Прибывшая на место полиция ограничила передвижение митингующих активистов и членов оппозиционных партий, аргументировав это "соображениями безопасности".

Протестующие попытались прорвать заграждения и проникнуть на территорию гавани. В результате полиция начала задерживать активистов.

Tbilisi life сообщает, что среди задержанных также гражданка Украины.

По словам украинки, у нее отобрали телефон, украинский флаг, личные вещи и не дали возможности позвонить. Женщина подчеркнула, что ничего не нарушала.

Batumelebi отмечает, что вскоре после акции протеста стало известно, что круизный лайнер снова зайдет в Батумскую гавань.

В предыдущий раз лайнер с российскими туристами прибыл в Батуми 27 июля. Тогда жители Грузии также вышли на протесты, их поддержала президент страны.