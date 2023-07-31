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В Батуми вновь прибыл лайнер с российскими туристами. Полиция начала задерживать протестующих, среди них гражданка Украины

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Акция протеста в Батумской гавани началась около полуночи по местному времени и продолжается до сих пор
Акция протеста в Батумской гавани началась около полуночи по местному времени и продолжается до сих пор
Фото: ბათუმელები • Batumelebi.ge / Facebook

В Батуми 31 июля в очередной раз, несмотря на протесты местных жителей, прибыл круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами. Об этом сообщает грузинское издание Batumelebi.

Акция протеста в Батумской гавани началась около полуночи по местному времени и продолжается до сих пор. Прибывшая на место полиция ограничила передвижение митингующих активистов и членов оппозиционных партий, аргументировав это "соображениями безопасности".

Протестующие попытались прорвать заграждения и проникнуть на территорию гавани. В результате полиция начала задерживать активистов.

Tbilisi life сообщает, что среди задержанных также гражданка Украины.

По словам украинки, у нее отобрали телефон, украинский флаг, личные вещи и не дали возможности позвонить. Женщина подчеркнула, что ничего не нарушала.

Batumelebi отмечает, что вскоре после акции протеста стало известно, что круизный лайнер снова зайдет в Батумскую гавань.

В предыдущий раз лайнер с российскими туристами прибыл в Батуми 27 июля. Тогда жители Грузии также вышли на протесты, их поддержала президент страны.

Контекст:

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими и абхазскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии.

Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные Российской Федерацией территории. 

В августе 2022 года в МИД Грузии заявили, что после 14 лет оккупации Россия не выполняет достигнутое при посредничестве ЕС соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, а также расширяет свой незаконный контроль в оккупированных регионах, продолжает их милитаризировать и активно предпринимает шаги для их фактической аннексии.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Грузия, протесты, Батуми, акции протеста, круизный лайнер
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