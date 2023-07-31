В Батуми вновь прибыл лайнер с российскими туристами. Полиция начала задерживать протестующих, среди них гражданка Украины

Акция протеста в Батумской гавани началась около полуночи по местному времени и продолжается до сих пор. Прибывшая на место полиция ограничила передвижение митингующих активистов и членов оппозиционных партий, аргументировав это "соображениями безопасности".
Протестующие попытались прорвать заграждения и проникнуть на территорию гавани. В результате полиция начала задерживать активистов.
Tbilisi life сообщает, что среди задержанных также гражданка Украины.
По словам украинки, у нее отобрали телефон, украинский флаг, личные вещи и не дали возможности позвонить. Женщина подчеркнула, что ничего не нарушала.
Batumelebi отмечает, что вскоре после акции протеста стало известно, что круизный лайнер снова зайдет в Батумскую гавань.
В предыдущий раз лайнер с российскими туристами прибыл в Батуми 27 июля. Тогда жители Грузии также вышли на протесты, их поддержала президент страны.
8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими и абхазскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии.
Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные Российской Федерацией территории.
В августе 2022 года в МИД Грузии заявили, что после 14 лет оккупации Россия не выполняет достигнутое при посредничестве ЕС соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, а также расширяет свой незаконный контроль в оккупированных регионах, продолжает их милитаризировать и активно предпринимает шаги для их фактической аннексии.