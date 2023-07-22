После поражения в Украине Россия уйдет из оккупированных ею регионов Грузии – Саакашвили

"Я не считаю, что Грузии нужны военные действия. После неизбежного поражения в Украине Россия покинет наши территории. В Южной Осетии почти нет населения, а Абхазия полупустая. Но пока идет война, Грузия менее защищена, чем когда-либо", – написал политик.

Он считает, что победа Украины – это выход на ее границы 1991 года и "смена режима в Москве".

"[Президент Украины Владимир] Путин сейчас очень расшатан, и любая победа Украины на фронте – именно выход к морю или возвращение Бахмута – ускорит его конец", – объяснил Саакашвили.