После поражения в Украине Россия уйдет из оккупированных ею регионов Грузии – Саакашвили

"Я не считаю, что Грузии нужны военные действия. После неизбежного поражения в Украине Россия покинет наши территории. В Южной Осетии почти нет населения, а Абхазия полупустая. Но пока идет война, Грузия менее защищена, чем когда-либо", – написал политик.
Он считает, что победа Украины – это выход на ее границы 1991 года и "смена режима в Москве".
"[Президент Украины Владимир] Путин сейчас очень расшатан, и любая победа Украины на фронте – именно выход к морю или возвращение Бахмута – ускорит его конец", – объяснил Саакашвили.
Российско-грузинская война началась 8 августа 2008 года. Боевые действия продолжались до 12 августа включительно. 26 августа 2008 года Россия признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств, Грузия считает их оккупированными территориями.
Украина в 2007 году предоставила Грузии все вооружение, которое можно было дать из того, о чем просил Саакашвили, рассказал Ющенко в интервью Гордону.
Саакашвили говорил, что без помощи Украины Грузия бы не выстояла в этом конфликте. "В Украине мы готовили своих военных. Украина дала системы "Бук" и "Оса", несколько боекомплектов к ним, и благодаря этим системам мы сбили 12 российских бомбардировщиков, включая Ту-22М3, которые никто никогда не сбивал", – заявлял он в 2016 году.
После войны Грузия разорвала с РФ дипломатические отношения. С декабря 2012 года представители Москвы и Тбилиси проводят лимитированные двусторонние переговоры в Праге. Грузинские власти заявляют, что восстановление отношений с Россией невозможно, пока не будут освобождены оккупированные территории.
В ходе конфликта погибли 228 мирных жителей, 169 военнослужащих и 14 полицейских. Ранения получили 1747 граждан Грузии, почти 150 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Южная Осетия сообщила о 365 убитых, в число которых, вероятно, были включены и военнослужащие, и гражданские лица, отмечала в своем отчете от 2009 года Международная комиссия по установлению фактов по конфликту в Грузии.
Минобороны РФ так и не обнародовало общие потери России в ходе войны, пишет "Газета.Ru". Следком РФ признал погибшими в войне 67 россиян.