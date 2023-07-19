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Саакашвили умирает, панический страх Иванишвили, дочь Лаврова. Интервью Бацман с экс-министром юстиции Грузии Гварамией. Видео

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Гварамия: Улучшений у Саакашвили нет, ему буквально поддерживают жизнь
Гварамия: Улучшений у Саакашвили нет, ему буквально поддерживают жизнь 
Фото: OSCE Parliamentary Assembly / Flickr

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с бывшим министром юстиции Грузии, соратником бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Никой Гварамией.

Во время интервью Гварамия говорил о:

  • нынешней политической системе Грузии и о том, почему грузинские власти симпатизируют стране-агрессору России; 
  • грузинском бизнесмене, экс-премьере Бидзине Иванишвили и его связях с Россией;
  • уголовном преследовании и аресте в Грузии; 
  • пытках в тюрьме; 
  • содержании Саакашвили под стражей и его нынешнем состоянии; 
  • том, какие два президента могут реально помочь Саакашвили; 
  • том, почему грузины не требуют освобождения Саакашвили;
  • том, почему президент страны-агрессора России Владимир Путин ненавидит Саакашвили; 
  • приезде большого количества россиян в Грузию;
  • скандале в связи с приездом в Грузию дочери главы МИД РФ Сергея Лаврова;
  • войне России против Украины и о том, чем она завершится. 

"У Саакашвили риск умереть в любую минуту, это будет катастрофа для Грузии. Улучшений у Саакашвили нет, ему буквально поддерживают жизнь", – сказал Гварамия. 

Николоз (Ника) Гварамия родился в 1976 году в Сухуми. Окончил юридический факультет Тбилисского государственного университета.

После окончания вуза работал адвокатом. В 2004–2007 годах был депутатом грузинского парламента, в 2007–2008 годах – первым заместителем генерального прокурора, в 2008-м – министром юстиции, в 20082009-м – министром образования и науки. 

Гварамия был директором оппозиционного телеканала "Рустави-2", в 2019 году он учредил новую телекомпанию "Мтавари архи". 

В 2020 году Тбилисский городской суд приговорил Гварамию к трем с половиной годам заключения по делу о причинении вреда финансовым интересам телекомпании "Рустави-2". Речь шла о покупке дорогостоящего автомобиля в рамках рекламной кампании. В июне 2023-го президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала оппозиционера. 

Гварамия является крестником Саакашвили. 

видео

Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, Алеся Бацман, Бидзина Иванишвили, Ника Гварамия
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