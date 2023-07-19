Саакашвили умирает, панический страх Иванишвили, дочь Лаврова. Интервью Бацман с экс-министром юстиции Грузии Гварамией. Видео

Гварамия: Улучшений у Саакашвили нет, ему буквально поддерживают жизнь Фото: OSCE Parliamentary Assembly / Flickr

Во время интервью Гварамия говорил о:

нынешней политической системе Грузии и о том, почему грузинские власти симпатизируют стране-агрессору России;

грузинском бизнесмене, экс-премьере Бидзине Иванишвили и его связях с Россией;

уголовном преследовании и аресте в Грузии;

пытках в тюрьме;

содержании Саакашвили под стражей и его нынешнем состоянии;

том, какие два президента могут реально помочь Саакашвили;

том, почему грузины не требуют освобождения Саакашвили;

том, почему президент страны-агрессора России Владимир Путин ненавидит Саакашвили;

приезде большого количества россиян в Грузию;

скандале в связи с приездом в Грузию дочери главы МИД РФ Сергея Лаврова;

войне России против Украины и о том, чем она завершится.

"У Саакашвили риск умереть в любую минуту, это будет катастрофа для Грузии. Улучшений у Саакашвили нет, ему буквально поддерживают жизнь", – сказал Гварамия.

Николоз (Ника) Гварамия родился в 1976 году в Сухуми. Окончил юридический факультет Тбилисского государственного университета.

После окончания вуза работал адвокатом. В 2004–2007 годах был депутатом грузинского парламента, в 2007–2008 годах – первым заместителем генерального прокурора, в 2008-м – министром юстиции, в 2008–2009-м – министром образования и науки.

Гварамия был директором оппозиционного телеканала "Рустави-2", в 2019 году он учредил новую телекомпанию "Мтавари архи".

В 2020 году Тбилисский городской суд приговорил Гварамию к трем с половиной годам заключения по делу о причинении вреда финансовым интересам телекомпании "Рустави-2". Речь шла о покупке дорогостоящего автомобиля в рамках рекламной кампании. В июне 2023-го президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала оппозиционера.

Гварамия является крестником Саакашвили.