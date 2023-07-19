Саакашвили умирает, панический страх Иванишвили, дочь Лаврова. Интервью Бацман с экс-министром юстиции Грузии Гварамией. Видео

Во время интервью Гварамия говорил о:
"У Саакашвили риск умереть в любую минуту, это будет катастрофа для Грузии. Улучшений у Саакашвили нет, ему буквально поддерживают жизнь", – сказал Гварамия.
Николоз (Ника) Гварамия родился в 1976 году в Сухуми. Окончил юридический факультет Тбилисского государственного университета.
После окончания вуза работал адвокатом. В 2004–2007 годах был депутатом грузинского парламента, в 2007–2008 годах – первым заместителем генерального прокурора, в 2008-м – министром юстиции, в 2008–2009-м – министром образования и науки.
Гварамия был директором оппозиционного телеканала "Рустави-2", в 2019 году он учредил новую телекомпанию "Мтавари архи".
В 2020 году Тбилисский городской суд приговорил Гварамию к трем с половиной годам заключения по делу о причинении вреда финансовым интересам телекомпании "Рустави-2". Речь шла о покупке дорогостоящего автомобиля в рамках рекламной кампании. В июне 2023-го президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала оппозиционера.
Гварамия является крестником Саакашвили.