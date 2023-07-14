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ПОЛИТИКА

Рада призвала президента Грузии помиловать Саакашвили, учитывая его тяжелое физическое состояние

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Рада обратилась к Зурабишвили с просьбой помиловать третьего президента Грузии Саакашвили (на фото) с целью сохранения его жизни
Рада обратилась к Зурабишвили с просьбой помиловать третьего президента Грузии Саакашвили (на фото) с целью сохранения его жизни
Фото: Daryna Chyzh / Facebook

Верховная Рада Украины (ВРУ) призвала президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать третьего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили. Соответствующий проект постановления №9491 на заседании 14 июля поддержали 285 народных депутатов, проинформировал в Telegram нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Как отмечается в карточке документа, проект постановления был зарегистрирован в Раде накануне, 13 июля.

"С целью сохранения жизни и здоровья гражданина Украины, ВРУ обращается к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой осуществить гуманитарный акт и помиловать… Саакашвили, учитывая его тяжелое физическое состояние. Обращается к парламентам государств – членов ЕС с просьбой принять соответствующие решения и резолюции о необходимости осуществления… Зурабишвили гуманистического акта и помилования… Саакашвили, подтвердив важность соблюдения международных стандартов прав человека", – говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, Рада призвала Зурабишвили предоставить омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу доступ к политику.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине, получил украинское гражданство. В Грузии против Саакашвили возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Еще до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили уголовные дела называет политически мотивированными.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело – по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор.

Врачебная комиссия, которая посетила Саакашвили 2 апреля 2023 года, заявила об ухудшении состояния его здоровья. По сравнению с предыдущим визитом, 19 февраля, экс-президент похудел еще на 4 кг и весил около 60 кг при росте 1,95 м. Помимо этого, медики отметили атрофию мышц, ограничение двигательной активности, резкое падение давления со 120/90 до 78/40 с потерей равновесия и координации при попытке встать, а также значительное снижение психических функций и депрессию. 3 мая Саакашвили сообщил, что потерял сознание и едва избежал смерти.

3 июля Саакашвили дистанционно присоединился к судебному заседанию впервые за несколько месяцев. Политик заметно исхудал и выглядел болезненно.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил: состояние Саакашвили вызывает опасения, что власти страны хотят довести его до смерти.

МИД в связи с ситуацией с Саакашвили предложил послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили вернуться в Тбилиси для консультаций. Дипломат уже покинул Украину, но Грузия отказывается от консультаций.

12 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что польские врачи начали комплексное медобследование Саакашвили в Грузии.

Теги: Верховная Рада, Украина, Грузия, Михаил Саакашвили, омбудсмен, президент, помилование, Дмитрий Лубинец, Саломе Зурабишвили, заседание, Ярослав Железняк, нардеп
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