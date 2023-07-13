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Польские врачи начали обследование Саакашвили – Моравецкий

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Саакашвили с октября 2021 года находится под арестом в Грузии
Саакашвили с октября 2021 года находится под арестом в Грузии
Фото: EPA

Польские врачи начали медицинское обследование бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в связи с ухудшением его состояния в заключении. Об этом 12 июля в Twitter сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Мы не бросаем друзей в беде. По моему поручению команда польских врачей из правительственной группы гуманитарной и медицинской помощи начала комплексное медицинское обследование президента Михаила Саакашвили в Грузии", – говорится в сообщении.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине, получил украинское гражданство. В Грузии против Саакашвили возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Еще до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили уголовные дела называет политически мотивированными.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело – по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор.

Врачебная комиссия, которая посетила Саакашвили 2 апреля 2023 года, заявила об ухудшении состояния его здоровья. По сравнению с предыдущим визитом, 19 февраля, экс-президент похудел еще на 4 кг и весил около 60 кг при росте 1,95 м. Помимо этого, медики отметили атрофию мышц, ограничение двигательной активности, резкое падение давления со 120/90 до 78/40 с потерей равновесия и координации при попытке встать, а также значительное снижение психических функций и депрессию. 3 мая Саакашвили сообщил, что потерял сознание и едва избежал смерти.

3 июля Саакашвили дистанционно присоединился к судебному заседанию впервые за несколько месяцев. Политик заметно исхудал и выглядел болезненно.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил: состояние Саакашвили вызывает опасения, что власти страны хотят довести его до смерти.

МИД в связи с ситуацией с Саакашвили предложил послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили вернуться в Тбилиси для консультаций. Дипломат уже покинул Украину, но Грузия отказывается от консультаций.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Грузия, Польша, здоровье, арест, болезнь, врачи, Матеуш Моравецкий
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