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"Постоянная температура, давление 140, ему тяжело даже сесть". Мать Саакашвили рассказала о его здоровье

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Мать Саакашвили рассказала о его состоянии
Мать Саакашвили рассказала о его состоянии
Фото: EPA

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили очень плохое. Об этом рассказала его мать Гиули Аласания на заседании инициативной группы по созданию международного движения поддержки Михаила Саакашвили "Друзья Михо, объединяйтесь!", сообщает "Главком" 18 июля.

"Он чувствует себя плохо. Он всегда лежит, ему тяжело даже сесть. У него нет сил ходить, исчезли все мышцы. Постоянная температура, давление 140", – рассказала она.

Мать политика подчеркнула, что все диагнозы ее сына – следствие отравления в тюрьме.

"Он очень рассчитывает на победу Украины. Очень рассчитывает вернуться в Украину и участвовать во всех процессах в Украине", – добавила Аласания.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине, получил украинское гражданство. В Грузии против Саакашвили возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Еще до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили называет уголовные дела политически мотивированными.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело – по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор.

Врачебная комиссия, которая посетила Саакашвили 2 апреля 2023 года, заявила об ухудшении состояния его здоровья. По сравнению с предыдущим визитом, 19 февраля, экс-президент похудел еще на 4 кг и весил около 60 кг при росте 1,95 м. Помимо этого, медики отметили атрофию мышц, ограничение двигательной активности, резкое падение давления со 120/90 до 78/40 с потерей равновесия и координации при попытке встать, а также значительное снижение психических функций и депрессию. 3 мая Саакашвили сообщил, что потерял сознание и едва избежал смерти.

3 июля Саакашвили дистанционно присоединился к судебному заседанию впервые за несколько месяцев. Политик заметно исхудал и выглядел болезненно. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил: состояние Саакашвили вызывает опасения, что власти страны хотят довести его до смерти. МИД в связи с ситуацией с Саакашвили предложил послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили вернуться в Тбилиси для консультаций. Дипломат уже покинул Украину, но Грузия отказывается от консультаций.

12 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что польские врачи начали комплексное медобследование Саакашвили в Грузии.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Грузия, здоровье, Михаил Саакашвили, Гиули Аласания
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