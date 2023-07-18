"Постоянная температура, давление 140, ему тяжело даже сесть". Мать Саакашвили рассказала о его здоровье

"Он чувствует себя плохо. Он всегда лежит, ему тяжело даже сесть. У него нет сил ходить, исчезли все мышцы. Постоянная температура, давление 140", – рассказала она.

Мать политика подчеркнула, что все диагнозы ее сына – следствие отравления в тюрьме.

"Он очень рассчитывает на победу Украины. Очень рассчитывает вернуться в Украину и участвовать во всех процессах в Украине", – добавила Аласания.