Грузинские власти заявили, что польский врач пытался унести анализ Саакашвили, спрятав его в ботинок. Видео

К Саакашвили пустили европейских врачей, но вокруг их визита возник скандал

"Во время визита произошел непонятный инцидент с одним из польских врачей. В частности, польский врач завернул в бумагу образец, взятый у осужденного Михаила Саакашвили, и попытался вынести его в ботинке", – утверждается в сообщении.

Соответствующее видео с камер наблюдения опубликовано в этом посте – как заявили в грузинской службе, "исходя из высокого общественного интереса".

Пенитенциарная служба заявила, что предоставила врачам право забрать анализы, взятые в официальном порядке.

"Поэтому указанное действие со стороны врача добавляет еще большей двусмысленности не совместимому с врачебно-этическими и правовыми нормами поведению", – добавили там, указав, что врач не смог дать логичного объяснения своим действиям.

О том, что польские врачи начали медицинское обследование Саакашвили в связи с ухудшением его состояния в заключении, 12 июля сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.