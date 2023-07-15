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Грузинские власти заявили, что польский врач пытался унести анализ Саакашвили, спрятав его в ботинок. Видео

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Власти Грузии заявили, что один из польских врачей, прибывших для обследования здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, попытался вынести из клиники, где политик пребывает под стражей, образец его биоматериала. Об этом сказано в заявлении пенитенциарной службы Грузии, обнародованном 14 июля в Facebook.

"Во время визита произошел непонятный инцидент с одним из польских врачей. В частности, польский врач завернул в бумагу образец, взятый у осужденного Михаила Саакашвили, и попытался вынести его в ботинке", – утверждается в сообщении.

Соответствующее видео с камер наблюдения опубликовано в этом посте – как заявили в грузинской службе, "исходя из высокого общественного интереса".

Пенитенциарная служба заявила, что предоставила врачам право забрать анализы, взятые в официальном порядке.

"Поэтому указанное действие со стороны врача добавляет еще большей двусмысленности не совместимому с врачебно-этическими и правовыми нормами поведению", – добавили там, указав, что врач не смог дать логичного объяснения своим действиям.

https://www.facebook.com/moc.gov.ge/videos/992342251799708/

О том, что польские врачи начали медицинское обследование Саакашвили в связи с ухудшением его состояния в заключении, 12 июля сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине, получил украинское гражданство. В Грузии против Саакашвили возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Еще до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили уголовные дела называет политически мотивированными.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело – по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор.

Врачебная комиссия, которая посетила Саакашвили 2 апреля 2023 года, заявила об ухудшении состояния его здоровья. По сравнению с предыдущим визитом, 19 февраля, экс-президент похудел еще на 4 кг и весил около 60 кг при росте 1,95 м. Помимо этого, медики отметили атрофию мышц, ограничение двигательной активности, резкое падение давления со 120/90 до 78/40 с потерей равновесия и координации при попытке встать, а также значительное снижение психических функций и депрессию. 3 мая Саакашвили сообщил, что потерял сознание и едва избежал смерти.

3 июля Саакашвили дистанционно присоединился к судебному заседанию впервые за несколько месяцев. Политик заметно исхудал и выглядел болезненно.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил: состояние Саакашвили вызывает опасения, что власти страны хотят довести его до смерти.

МИД в связи с ситуацией с Саакашвили предложил послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили вернуться в Тбилиси для консультаций. Дипломат уже покинул Украину, но Грузия отказывается от консультаций.

12 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что польские врачи начали комплексное медобследование Саакашвили в Грузии.

Теги: Грузия, Польша, Михаил Саакашвили, тюрьма, скандал, врачи
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