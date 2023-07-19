"Шредер сразу на меня Путину донес". Саакашвили рассказал, что президент РФ не скрывал своих планов по захвату Украины еще в 2004 году

Саакашвили: Все, что Путин (справа) делает сейчас, он более или менее ясно сказал мне во время нашей первой встречи в 2004 году Фото: EPA (архив)

Саакашвили отметил, что все, что Путин делает сейчас, он "более или менее ясно сказал мне во время нашей первой встречи".

По словам политика, сразу после переговоров с Путиным он ездил в Берлин, где рассказал о них тогдашнему канцлеру Германии Герхарду Шредеру (был главой правительства ФРГ с 1998-го по 2005 год), который дружил с президентом РФ, а после ухода с должности долгие годы работал в подконтрольных России энергетических компаниях.

Поэтому, как подчеркнул в письме Саакашвили, "нет ничего удивительного в том, что Шредер сразу на меня Путину донес".

Саакашвили добавил, что "когда предупреждал Запад о Путине, меня игнорировали как неуравновешенного и озлобленного психа".

Шредер называл войну РФ против Украины "ошибкой", но отмечал, что не жалеет о своей позиции в отношении России и считает необходимым сохранять отношения с ней. Политик заявил, что дистанцирование от президента РФ "лишило бы его доверия единственного человека, который может положить конец войне, – Путина".