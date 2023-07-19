"Шредер сразу на меня Путину донес". Саакашвили рассказал, что президент РФ не скрывал своих планов по захвату Украины еще в 2004 году

Саакашвили отметил, что все, что Путин делает сейчас, он "более или менее ясно сказал мне во время нашей первой встречи".
По словам политика, сразу после переговоров с Путиным он ездил в Берлин, где рассказал о них тогдашнему канцлеру Германии Герхарду Шредеру (был главой правительства ФРГ с 1998-го по 2005 год), который дружил с президентом РФ, а после ухода с должности долгие годы работал в подконтрольных России энергетических компаниях.
Поэтому, как подчеркнул в письме Саакашвили, "нет ничего удивительного в том, что Шредер сразу на меня Путину донес".
Саакашвили добавил, что "когда предупреждал Запад о Путине, меня игнорировали как неуравновешенного и озлобленного психа".
Шредер называл войну РФ против Украины "ошибкой", но отмечал, что не жалеет о своей позиции в отношении России и считает необходимым сохранять отношения с ней. Политик заявил, что дистанцирование от президента РФ "лишило бы его доверия единственного человека, который может положить конец войне, – Путина".
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью они деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. По состоянию на утро 17 июля силы обороны в ходе контрнаступления освободили 210 км² территории, сообщили в Минобороны.