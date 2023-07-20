Ермак о связях с директором НАБУ: Кривоноса видел два раза. Один раз – на встрече с Саакашвили

Кривонос говорил в июне, что у него не было личного общения с Ермаком Фото: Семен Кривонос / Facebook, president.gov.ua

Кривонос заверял в интервью, которое вышло 21 июня, что на него и на НАБУ "нет никакого влияния" со стороны президента Украины Владимира Зеленского и отдельных должностных лиц. Он добавил, что виделся с Ермаком на заседаниях Национального совета реформ.

"На момент избрания главой Госинспекции архитектуры и градостроительства у меня не было личного общения с Ермаком. Я сидел за одним столом вместе с другими экспертами и членами правительства, когда презентовал концепцию градостроительства. После моего назначения директором НАБУ я был вместе с ним на заседании рабочей группы по вопросам ОЭСР, другого общения нет", – подчеркнул Кривонос.

Ермак рассказал LB.ua, что "читал, как Кривонос ответил".

"Могу подтвердить. Видел его два раза. Один раз на встрече с господином [бывшим президентом Грузии Михаилом] Саакашвили. Кстати, вы знаете, что мы делаем и будем делать все для того, чтобы вернуть гражданина Украины Саакашвили в Украину. Защитить его, потому что то, что происходит, – это абсолютно ужас. Даже не знаю, какое подобрать слово, но невозможно в ХХI веке, чтобы человек находился в таких условиях", – подчеркнул глава ОПУ.

Что касается Кривоноса, продолжил Ермак, "второй раз я встречался с ним… [когда] была встреча по антикоррупционной стратегии ОЭСР, которая здесь, в офисе, происходила".

"Это все мои связи с господином Кривоносом", – резюмировал руководитель Офиса президента Украины.