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Ермак о связях с директором НАБУ: Кривоноса видел два раза. Один раз – на встрече с Саакашвили

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Кривонос говорил в июне, что у него не было личного общения с Ермаком
Кривонос говорил в июне, что у него не было личного общения с Ермаком
Фото: Семен Кривонос / Facebook, president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о своих связях с директором НАБУ Семеном Кривоносом. Об этом руководитель ОПУ сообщил в интервью LB.ua, опубликованном 20 июля.

Кривонос заверял в интервью, которое вышло 21 июня, что на него и на НАБУ "нет никакого влияния" со стороны президента Украины Владимира Зеленского и отдельных должностных лиц. Он добавил, что виделся с Ермаком на заседаниях Национального совета реформ.

"На момент избрания главой Госинспекции архитектуры и градостроительства у меня не было личного общения с Ермаком. Я сидел за одним столом вместе с другими экспертами и членами правительства, когда презентовал концепцию градостроительства. После моего назначения директором НАБУ я был вместе с ним на заседании рабочей группы по вопросам ОЭСР, другого общения нет", – подчеркнул Кривонос.

Ермак рассказал LB.ua, что "читал, как Кривонос ответил".

"Могу подтвердить. Видел его два раза. Один раз на встрече с господином [бывшим президентом Грузии Михаилом] Саакашвили. Кстати, вы знаете, что мы делаем и будем делать все для того, чтобы вернуть гражданина Украины Саакашвили в Украину. Защитить его, потому что то, что происходит, – это абсолютно ужас. Даже не знаю, какое подобрать слово, но невозможно в ХХI веке, чтобы человек находился в таких условиях", – подчеркнул глава ОПУ.

Что касается Кривоноса, продолжил Ермак, "второй раз я встречался с ним… [когда] была встреча по антикоррупционной стратегии ОЭСР, которая здесь, в офисе, происходила".

"Это все мои связи с господином Кривоносом", – резюмировал руководитель Офиса президента Украины.

Контекст:

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавлял Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

16 апреля 2022 года истек семилетний срок полномочий Сытника. В тот же день Кабмин утвердил состав комиссии по отбору нового директора НАБУ. С 17 апреля обязанности директора НАБУ временно исполнял первый заместитель Гизо Углава.

6 марта Кабинет Министров Украины назначил на должность директора НАБУ Кривоноса.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что теперь Украина выполнила все семь рекомендаций Евросоюза, которые были определены при получении страной статуса кандидата.

После назначения Кривонос пообещал приложить усилия "для сохранения независимости и развития институции". "Основным показателем эффективности буду считать, когда каждый коррупционер перед тем, как только подумать о том, чтобы совершить коррупционное преступление, будет бояться Бога, народа Украины и НАБУ", – заявил он.

В Центре противодействия коррупции отмечали, что на должность директора НАБУ "назначили человека с нулевым опытом расследования коррупции и связями с заместителем Ермака".

Теги: Михаил Саакашвили, антикоррупционное бюро, НАБУ, президент, интервью, Офис президента Украины, Андрей Ермак, встреча, Семен Кривонос
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