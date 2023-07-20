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"Очень рад ваш голос слышать, который уже забыл, как звучит". – "Звоните, пишите". Кличко и Ермак поговорили во время интервью

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Кличко заявлял, что Ермака не видел с начала полномасштабной войны
Кличко заявлял, что Ермака не видел с начала полномасштабной войны
Фото: kyivcity.gov.ua, president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и мэр Киева Виталий Кличко обменялись фразами во время интервью руководителя ОПУ изданию LB.ua. Материал опубликован на сайте СМИ 20 июля.

Кличко в интервью LB.ua, которое вышло 14 июля, рассказал, что президента Украины Владимира Зеленского с начала полномасштабной войны не видел "и руководителя офиса президента также".

"Я много раз отсылал сообщения и звонил, но там не считают нужным общаться с главой города, – ответил Кличко на уточняющий вопрос, общается ли мэр столицы с президентом. – Вопрос не мой личный, вопрос жизнедеятельности города, столицы, от которой зависит вообще ситуация по всей стране".

Ермак в ходе беседы с шеф-редактором LB.ua Соней Кошкиной отметил, что "если не подводит память", то "несколько раз после 24 февраля лично по телефону общался с Виталием Владимировичем".

"Если у него есть какие-то вопросы, если он мне звонит или присылает смс, я всегда ему отвечаю", – добавил глава ОПУ.

Кошкина во время интервью предложила набрать по телефону Кличко, чтобы "проверить", но мэр Киева не ответил.

В конце интервью с Ермаком Кличко позвонил Кошкиной.

Далее между ними произошел такой диалог:

Кошкина: Виталий Владимирович, вы нам в интервью говорили, что с начала войны Андрей Борисович не отвечает на ваши эсэмэски, звонки и у вас не было очного общения. Я сейчас об этом спросила у Андрея Борисовича, он отрицает. Поэтому мы набирали, чтобы разобраться. Хочу понять, что же происходит.

Ермак: Добрый день, Виталий Владимирович.

Кличко: Очень рад ваш голос слышать, который я уже забыл, как звучит. Андрей Борисович?

Ермак: Звоните, пишите, Виталий Владимирович, всегда готов с вами общаться. Если надо встретиться, с удовольствием готов с вами встретиться.

Кличко отмечал LB.ua в интервью, что после того, как ему задают вопросы о возможном участии в президентских выборах, в мэрии начинаются обыски.

"Соня, вот ты начинаешь такие вопросы задавать, что Владимир Александрович [Зеленский] будет нервничать… У меня начинаются обыски после таких вопросов – о президентстве", – указал Кличко.

Контекст:

Кличко не исключал, что будет баллотироваться в президенты Украины. В частности, он говорил об этом 28 января 2022 года в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

В 2021 году его несколько раз спрашивали о президентских амбициях. В мае мэр отметил, что до следующих президентских выборов еще больше трех лет и за это время "может политически столько воды уйти, что говорить об этом [рано]". 

В начале октября Кличко на подобный вопрос ответил, что "это все разговоры" и он нигде не озвучивал таких намерений, а в конце того же месяца сказал, что вокруг этого вопроса много спекуляций. "Журналисты шутят и начинают спекулировать – [Зеленский] Владимир Александрович начинает нервничать. А потом правоохранители приходят и начинают рассказывать о какой-то коррупции", – заявил мэр.

Кличко занимает пост мэра Киева с июня 2014 года. На очередных местных выборах 26 октября 2020 года он победил в первом туре.

В органах власти Киева периодически проводятся обыски, связанные с разными уголовными производствами.

27 июня 2023 года Кабинет Министров Украины объявил выговор Кличко из-за проблемы с укрытиями в столице. Зеленский 23 июня заявлял, что проблемы с укрытиями есть по всей стране и "особенно циничная и позорная ситуация – в тех городах, которые имеют значительный финансовый ресурс". Президент анонсировал кадровые решения.

Теги: Виталий Кличко, Украина, интервью, власть, Офис президента Украины, Андрей Ермак, мэр
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