"Очень рад ваш голос слышать, который уже забыл, как звучит". – "Звоните, пишите". Кличко и Ермак поговорили во время интервью

Кличко заявлял, что Ермака не видел с начала полномасштабной войны Фото: kyivcity.gov.ua, president.gov.ua

Кличко в интервью LB.ua, которое вышло 14 июля, рассказал, что президента Украины Владимира Зеленского с начала полномасштабной войны не видел "и руководителя офиса президента также".

"Я много раз отсылал сообщения и звонил, но там не считают нужным общаться с главой города, – ответил Кличко на уточняющий вопрос, общается ли мэр столицы с президентом. – Вопрос не мой личный, вопрос жизнедеятельности города, столицы, от которой зависит вообще ситуация по всей стране".

Ермак в ходе беседы с шеф-редактором LB.ua Соней Кошкиной отметил, что "если не подводит память", то "несколько раз после 24 февраля лично по телефону общался с Виталием Владимировичем".

"Если у него есть какие-то вопросы, если он мне звонит или присылает смс, я всегда ему отвечаю", – добавил глава ОПУ.

Кошкина во время интервью предложила набрать по телефону Кличко, чтобы "проверить", но мэр Киева не ответил.

В конце интервью с Ермаком Кличко позвонил Кошкиной.

Далее между ними произошел такой диалог:

Кошкина: Виталий Владимирович, вы нам в интервью говорили, что с начала войны Андрей Борисович не отвечает на ваши эсэмэски, звонки и у вас не было очного общения. Я сейчас об этом спросила у Андрея Борисовича, он отрицает. Поэтому мы набирали, чтобы разобраться. Хочу понять, что же происходит.

Ермак: Добрый день, Виталий Владимирович.

Кличко: Очень рад ваш голос слышать, который я уже забыл, как звучит. Андрей Борисович?

Ермак: Звоните, пишите, Виталий Владимирович, всегда готов с вами общаться. Если надо встретиться, с удовольствием готов с вами встретиться.

Кличко отмечал LB.ua в интервью, что после того, как ему задают вопросы о возможном участии в президентских выборах, в мэрии начинаются обыски.

"Соня, вот ты начинаешь такие вопросы задавать, что Владимир Александрович [Зеленский] будет нервничать… У меня начинаются обыски после таких вопросов – о президентстве", – указал Кличко.