Кличко: У меня начинаются обыски после вопросов о президентстве. Владимир Александрович будет нервничать

Кличко ранее не исключал, что будет баллотироваться в президенты Фото: Віталій Кличко / Facebook

Речь об этом зашла после вопроса к Кличко, какие главные достижения за время работы мэром он бы назвал.

"Будешь ли ты президентом – никто не знает, а мэром рано или поздно точно перестанешь. Так что самое главное после тебя останется?" – спросила шеф-редактор издания Соня Кошкина.

Отвечая, ее собеседник вспомнил президента Украины Владимира Зеленского.

"Соня, вот ты начинаешь такие вопросы задавать, что Владимир Александрович будет нервничать… У меня начинаются обыски после таких вопросов – о президентстве", – заявил Кличко.

Кошкина напомнила мэру Киева его слова о том, что он не общается с Зеленским, и спросила, откуда президент может знать.

"Он обязательно почитает LB.ua или посмотрит видео, потом у меня начнется новый [обыск]", – ответил Кличко.