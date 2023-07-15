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ПОЛИТИКА

Кличко: У меня начинаются обыски после вопросов о президентстве. Владимир Александрович будет нервничать

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Кличко ранее не исключал, что будет баллотироваться в президенты
Кличко ранее не исключал, что будет баллотироваться в президенты
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко заявил LB.ua в интервью, которое было опубликовано 14 июля, что после того, как ему задают вопросы о возможном участии в президентских выборах, в мэрии начинаются обыски.

Речь об этом зашла после вопроса к Кличко, какие главные достижения за время работы мэром он бы назвал.

"Будешь ли ты президентом – никто не знает, а мэром рано или поздно точно перестанешь. Так что самое главное после тебя останется?" – спросила шеф-редактор издания Соня Кошкина.

Отвечая, ее собеседник вспомнил президента Украины Владимира Зеленского.

"Соня, вот ты начинаешь такие вопросы задавать, что Владимир Александрович будет нервничать… У меня начинаются обыски после таких вопросов – о президентстве", – заявил Кличко.

Кошкина напомнила мэру Киева его слова о том, что он не общается с Зеленским, и спросила, откуда президент может знать.

"Он обязательно почитает LB.ua или посмотрит видео, потом у меня начнется новый [обыск]", – ответил Кличко.

Контекст:

Следующие очередные президентские выборы должны пройти в Украине в 2024 году, если завершится война со страной-агрессором Россией.

Ранее Кличко не исключал, что будет баллотироваться в президенты Украины. В частности, он говорил об этом 28 января 2022 года в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

В 2021-м году его несколько раз спрашивали о президентских амбициях. В мае мэр отметил, что до следующих президентских выборов еще больше трех лет и за это время "может политически столько воды уйти, что говорить об этом [рано]". 

В начале октября Кличко на подобный вопрос ответил, что "это все разговоры" и он нигде не озвучивал таких намерений, а в конце того же месяца сказал, что вокруг этого вопроса много спекуляций. "Журналисты шутят и начинают спекулировать – [президент Украины Зеленский] Владимир Александрович начинает нервничать. А потом правоохранители приходят и начинают рассказывать о какой-то коррупции", – заявил мэр.

Кличко занимает пост мэра Киева с июня 2014 года. На очередных местных выборах 26 октября 2020 года он победил в первом туре.

В органах власти Киева периодически проводятся обыски, связанные с разными уголовными производствами.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Виталий Кличко, выборы, Владимир Зеленский, президент, обыски, выборы президента Украины 2019
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