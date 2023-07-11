Кличко рассказал, что не встречался с Зеленским с начала войны, а когда встретится – "много чего есть сказать"

27 июня Кабинет Министров Украины объявил выговор Кличко из-за проблемы с укрытиями в столице.

"Киев состоит из 10 районных администраций, их главы не подчиняются мэру города, они в вертикали президента. Они же как балансодержатели ответственны за укрытия. Они же распорядители средств, которые Киевсовет выделяет на обустройство укрытий. Они же подают информацию о расположении и состоянии укрытий… На самом деле большое количество укрытий, о которых они отрапортовали, не соответствуют требованиям или их там не существует, но все летит в Кличко... И выговор мне вынес Кабмин, хотя раньше это было не в его компетенции – то есть как-то криво все сделано", – подчеркнул Кличко.

Он не исключил, что в ОПУ может быть "определенный план", а выговоры – причина его возможного увольнения с должности главы КГГА.

"Но и не исключаю, что офис живет в медийном поле и это может быть попыткой публично уничтожить мою репутацию", – добавил Кличко.

Мэр Киева сообщил, что не встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским с начала полномасштабной войны.

Кличко спросили, если у него была бы возможность сказать президенту что-то прямо, что бы он говорил.

"Мне много чего есть сказать. Например, хотел бы сказать, что очень деструктивно и непонятно для украинцев выглядит, когда внутри страны некоторые политики занимаются противостоянием в разгар войны. Более того, это очень немудро выглядит в глазах наших зарубежных партнеров. Единство всех ветвей власти, единство всех украинцев перед вызовом существованию страны – это залог победы, господин президент", – резюмировал Кличко.