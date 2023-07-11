Кличко рассказал, что не встречался с Зеленским с начала войны, а когда встретится – "много чего есть сказать"

27 июня Кабинет Министров Украины объявил выговор Кличко из-за проблемы с укрытиями в столице.
"Киев состоит из 10 районных администраций, их главы не подчиняются мэру города, они в вертикали президента. Они же как балансодержатели ответственны за укрытия. Они же распорядители средств, которые Киевсовет выделяет на обустройство укрытий. Они же подают информацию о расположении и состоянии укрытий… На самом деле большое количество укрытий, о которых они отрапортовали, не соответствуют требованиям или их там не существует, но все летит в Кличко... И выговор мне вынес Кабмин, хотя раньше это было не в его компетенции – то есть как-то криво все сделано", – подчеркнул Кличко.
Он не исключил, что в ОПУ может быть "определенный план", а выговоры – причина его возможного увольнения с должности главы КГГА.
"Но и не исключаю, что офис живет в медийном поле и это может быть попыткой публично уничтожить мою репутацию", – добавил Кличко.
Мэр Киева сообщил, что не встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским с начала полномасштабной войны.
Кличко спросили, если у него была бы возможность сказать президенту что-то прямо, что бы он говорил.
"Мне много чего есть сказать. Например, хотел бы сказать, что очень деструктивно и непонятно для украинцев выглядит, когда внутри страны некоторые политики занимаются противостоянием в разгар войны. Более того, это очень немудро выглядит в глазах наших зарубежных партнеров. Единство всех ветвей власти, единство всех украинцев перед вызовом существованию страны – это залог победы, господин президент", – резюмировал Кличко.
Кабмин принял решение о выговоре Кличко на фоне проверок в Киеве и Украине укрытий. Массовые проверки начались после того, как в ночь на 1 июня в результате ракетной атаки возле поликлиники в Деснянском районе Киева погибли три человека (среди них девятилетняя девочка), которые пришли в укрытие, но не смогли в него попасть.
Полиция начала расследование из-за закрытого убежища. Задержали охранника поликлиники и трех должностных лиц поликлиники и райгосадминистрации. 2 июня им сообщили о подозрении: чиновникам – в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, охраннику – в оставлении в опасности, повлекшем смерть. Позднее о подозрении в служебной халатности сообщили также чиновнику КГГА.
3 июня в Киеве создали комиссию по ревизии бомбоубежищ. 12 июня в КГГА сообщили, что в Киеве пригодными к использованию признаны 65% убежищ. Еще 21% могут быть такими при условии надлежащего обустройства. Таковы окончательные результаты 10-дневной проверки всех столичных укрытий комиссией в составе представителей ГСЧС, полиции, городских и районных служб.
Зеленский 23 июня заявил, что проблемы с укрытиями есть по всей стране и "особенно циничная и позорная ситуация – в тех городах, которые имеют значительный финансовый ресурс". Президент заявил, что будут кадровые решения.