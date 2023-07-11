Кличко о центре реабилитации для военнослужащих, который строится в Киеве: Первую очередь введем в этом году

"Это касается медицинского центра реабилитации военнослужащих, ветеранов – мы над этим работаем. И я уверен, что в столице для этого есть все условия. Это пять гектаров, 35 тысяч квадратных метров здания, которое мы ремонтируем. Первую очередь введем до конца этого года, следующую – в 2024-м", – рассказал Кличко.

Мэр Киева уточнил, что один из таких центров уже работает, там проходят реабилитацию 120 военных и параллельно идет его реконструкция.

"Физическая, психологическая реабилитация военных – один из ключевых вызовов", – отметил городской голова.

Он сообщал в начале июля, что медицинский центр на 350 коек для реабилитации раненых украинских защитников будет создан на базе Киевского городского клинического госпиталя ветеранов войны в Пуще-Водице. Киевский городской госпиталь принимает на лечение и реабилитацию раненых военнослужащих с июня прошлого года. За это время реабилитацию там прошли более 1500 защитников.