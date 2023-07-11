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Кличко о центре реабилитации для военнослужащих, который строится в Киеве: Первую очередь введем в этом году

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Виталий Кличко: Это пять гектаров, 35 тысяч квадратных метров здания, которое мы ремонтируем
Виталий Кличко: Это пять гектаров, 35 тысяч квадратных метров здания, которое мы ремонтируем
Фото: babel.ua

Первая очередь строительства современного реабилитационного центра для военнослужащих в столице будет введена до конца года. О масштабном проекте рассказал мэр Киева Виталий Кличко в опубликованном 11 июля интервью изданию "Бабель".

"Это касается медицинского центра реабилитации военнослужащих, ветеранов – мы над этим работаем. И я уверен, что в столице для этого есть все условия. Это пять гектаров, 35 тысяч квадратных метров здания, которое мы ремонтируем. Первую очередь введем до конца этого года, следующую – в 2024-м", – рассказал Кличко.

Мэр Киева уточнил, что один из таких центров уже работает, там проходят реабилитацию 120 военных и параллельно идет его реконструкция. 

"Физическая, психологическая реабилитация военных – один из ключевых вызовов", – отметил городской голова.

Он сообщал в начале июля, что медицинский центр на 350 коек для реабилитации раненых украинских защитников будет создан на базе Киевского городского клинического госпиталя ветеранов войны в Пуще-Водице. Киевский городской госпиталь принимает на лечение и реабилитацию раненых военнослужащих с июня прошлого года. За это время реабилитацию там прошли более 1500 защитников.

Теги: Киев, Виталий Кличко, медицина, военные, строительство, раненые, реабилитация, ремонт, лечение, госпиталь
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