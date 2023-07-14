"У Кличко стоит, а у Путина упал". Мэр Киева пошутил о мосте. Видео

Когда Кошкина спросила: "Чем ты запомнишься?" – Кличко, немного подумав, ответил: "Тем, что у Кличко стоит, а у [президента РФ Владимира] Путина упал".
"Это новая шутка о мосте", – отметил Кличко и рассмеялся, отметив, что "нужно с юмором относиться ко многим вещам" (интервью записывали в зале мэрии, где установлены баннеры с мемами Кличко).
"Это не моя шутка – я ее услышал после того, как на Стеклянный мост направили ракету и он выстоял, несмотря на то, что спекуляций было достаточно", – добавил он.
О других своих достижениях мэр не захотел говорить.
"Чем я буду гордиться?.. Я знаю, что все, что я делаю, я делаю искренне. Это то, что я хочу. Потому что я хочу жить и живу в самом лучшем городе в мире. И его нужно, как бриллиант, отполировать для того, чтобы он ярко играл на солнце", – добавил он.
Пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск длиной 216 метров, который называют "мостом Кличко" по фамилии мэра Киева Виталия Кличко, открыт в мае 2019 года.
Оккупанты пытались попасть в мост во время массированной атаки 10 октября 2022 года. Удар был зафиксирован камерой наблюдения, на видео заметно, что ракета попадает в склон возле самого моста, после этого мост повреждается взрывом снизу, с земли. В результате удара было повреждено оснащение и побиты стекла на ограждении. Сам мост при этом выстоял. 17 декабря его открыли после ремонта.
За два дня до повреждения "моста Кличко" в РФ произошли взрыв и пожар на Крымском мосту, обрушилось несколько пролетов автомобильного полотна. В июне 2023 года Минобороны признало, что подрыв моста был украинской операцией.