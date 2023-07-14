"У Кличко стоит, а у Путина упал". Мэр Киева пошутил о мосте. Видео

Когда Кошкина спросила: "Чем ты запомнишься?" – Кличко, немного подумав, ответил: "Тем, что у Кличко стоит, а у [президента РФ Владимира] Путина упал".

"Это новая шутка о мосте", – отметил Кличко и рассмеялся, отметив, что "нужно с юмором относиться ко многим вещам" (интервью записывали в зале мэрии, где установлены баннеры с мемами Кличко).

"Это не моя шутка – я ее услышал после того, как на Стеклянный мост направили ракету и он выстоял, несмотря на то, что спекуляций было достаточно", – добавил он.

О других своих достижениях мэр не захотел говорить.

"Чем я буду гордиться?.. Я знаю, что все, что я делаю, я делаю искренне. Это то, что я хочу. Потому что я хочу жить и живу в самом лучшем городе в мире. И его нужно, как бриллиант, отполировать для того, чтобы он ярко играл на солнце", – добавил он.

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Фрагмент с комментарием о мосте – на 52:18 мин. Видео: LB live / YouTube