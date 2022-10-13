"У Кличко стоит, а у Путина – нет". Братья Кличко снялись в одинаковых футболках с изображением уцелевшего во время обстрелов Киева моста

Виталий Кличко отметил, что снимки были сделаны в Киеве.

"У Кличко стоит, а у [российского президента Владимира] Путина – нет", – отреагировали подписчики в сети, подразумевая так называемый мост Кличко, который выстоял 10 октября после ракетного обстрела оккупантами в отличие от Крымского моста, который был частично разрушен во время пожара 8 октября.

Контекст:

Владимир Кличко проживает за рубежом, но в последние месяцы находится в Киеве. Бывший боксер вернулся в Украину, как только появилась информация о том, что РФ готовится к вторжению.

Владимир Кличко регулярно записывает на английском языке видеоролики о российской агрессии и публикует их в Instagram, где у него почти 1 млн подписчиков.

Утром 10 октября Россия произвела массированный ракетный обстрел ряда украинских городов: Киева, Харькова, Львова, Днепра, Кривого Рога, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа Сумской области.

Одна из ракет в Киеве упала на склон возле пешеходного моста над Владимирским спуском, повредив его оснащение и разбив стекла на ограждении. Сам мост при этом выстоял.

Пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск длиной 216 метров, который называют "мостом Кличко" (по фамилии мэра Киева Виталия Кличко), открыт в мае 2019 года.