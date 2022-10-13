Бульвар Шоубиз
 
13 октября, 2022
 
Новости

"У Кличко стоит, а у Путина – нет". Братья Кличко снялись в одинаковых футболках с изображением уцелевшего во время обстрелов Киева моста

Братья Кличко: Вистояти це не впасти
Братья Кличко: Вистояти – це не впасти
Фото: vitaliyklitschko / Instagram

Мэр Киева Виталий Кличко 13 октября разместил в Instagram снимки, на которых запечатлен вместе со своим младшим братом, украинским боксером Владимиром Кличко в одинаковых футболках с изображением пешеходно-велосипедного моста через Владимирский спуск и надписью "Вистояти – це не впасти" н

Виталий Кличко отметил, что снимки были сделаны в Киеве. 

"У Кличко стоит, а у [российского президента Владимира] Путина – нет", – отреагировали подписчики в сети, подразумевая так называемый мост Кличко, который выстоял 10 октября после ракетного обстрела оккупантами в отличие от Крымского моста, который был частично разрушен во время пожара 8 октября. 

Контекст:

Владимир Кличко проживает за рубежом, но в последние месяцы находится в Киеве. Бывший боксер вернулся в Украину, как только появилась информация о том, что РФ готовится к вторжению. 

Владимир Кличко регулярно записывает на английском языке видеоролики о российской агрессии и публикует их в Instagram, где у него почти 1 млн подписчиков.

Утром 10 октября Россия произвела массированный ракетный обстрел ряда украинских городов: КиеваХарьковаЛьвоваДнепраКривого РогаОдессыХмельницкогоЖитомираРовноНиколаева, Тернополя, Ивано-ФранковскаКропивницкогоКонотопа Сумской области.

Одна из ракет в Киеве упала на склон возле пешеходного моста над Владимирским спуском, повредив его оснащение и разбив стекла на ограждении. Сам мост при этом выстоял.

Пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск длиной 216 метров, который называют "мостом Кличко" (по фамилии мэра Киева Виталия Кличко), открыт в мае 2019 года.

Теги: Владимир Кличко, Виталий Кличко, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Что, если следующий президент США не будет таким дружелюбным?" Боррель о войне РФ против Украины, грядущих кризисах и "идеальном шторме"
"Что, если следующий президент США не будет таким дружелюбным?" Боррель о войне РФ против Украины, грядущих кризисах и "идеальном шторме"
  Яковина: В Самарканде Путину предъявили ультиматум: "Либо ты, дружок, заканчиваешь войну к саммиту G20 на Бали, либо можешь вообще на этот саммит не приезжать"
  Яковина: В Самарканде Путину предъявили ультиматум: "Либо ты, дружок, заканчиваешь войну к саммиту G20 на Бали, либо можешь вообще на этот саммит не приезжать"
Дмитрий ГОРДОН
  Азовец Википедия: Мариуполь – это огромная братская могила, люди там сгорали целыми кварталами
  Азовец Википедия: Мариуполь – это огромная братская могила, люди там сгорали целыми кварталами
Александр ПРИСЯЖНЫЙ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"У Кличко стоит, а у Путина – нет". Братья Кличко снялись в одинаковых футболках с изображением уцелевшего во время обстрелов Киева моста
"У Кличко стоит, а у Путина – нет". Братья Кличко снялись в одинаковых футболках с изображением уцелевшего во время обстрелов Киева моста
  "Это были свободные отношения". Блогер-миллионница Саша Бо рассказала, как влюбилась во второго мужа
  "Это были свободные отношения". Блогер-миллионница Саша Бо рассказала, как влюбилась во второго мужа
Никитюк высказалась о тренировках у экс-жены Узелкова Боржемской
Никитюк высказалась о тренировках у экс-жены Узелкова Боржемской
Жена Павлика похвасталась соседством с Пугачевой и показала, как на самом деле выглядит 73-летняя артистка
Жена Павлика похвасталась соседством с Пугачевой и показала, как на самом деле выглядит 73-летняя артистка
Немецкий продюсер Дитер Болен раскритиковал санкции против России. Кличко ему резко ответил
Немецкий продюсер Дитер Болен раскритиковал санкции против России. Кличко ему резко ответил
"Слава, что с тобой?", "Держись, всем тяжело". Каминская резко высказалась об украинском шоу-бизнесе
"Слава, что с тобой?", "Держись, всем тяжело". Каминская резко высказалась об украинском шоу-бизнесе
"Каждое утро ест одно и то же". Эксперты рассекретили рацион Кейт Миддлтон
"Каждое утро ест одно и то же". Эксперты рассекретили рацион Кейт Миддлтон
"Это самая преданная патриотка". Сумская высказалась об отношении своей младшей дочери к старшей сестре, проживающей в РФ Паперной
"Это самая преданная патриотка". Сумская высказалась об отношении своей младшей дочери к старшей сестре, проживающей в РФ Паперной
Звезда "Дня сурка" заплатил $100 тыс. за сексуальные домогательства
Звезда "Дня сурка" заплатил $100 тыс. за сексуальные домогательства
"Теперь все эти мечты разбиты". Наталья Кличко заявила, что из-за ракетных обстрелов украинских городов ее мать останется жить в Германии
"Теперь все эти мечты разбиты". Наталья Кличко заявила, что из-за ракетных обстрелов украинских городов ее мать останется жить в Германии
"Самая лучшая". Рианна в трусах снялась с нижнего ракурса. Видео
"Самая лучшая". Рианна в трусах снялась с нижнего ракурса. Видео
"Я знаю, что это действительно жутко". Ким Кардашян призналась бабушке, как занялась сексом в ее честь с Питом Дэвидсоном
"Я знаю, что это действительно жутко". Ким Кардашян призналась бабушке, как занялась сексом в ее честь с Питом Дэвидсоном
Кинчев, поддерживающий войну РФ против Украины: Идем за Христом значит, должны и смерть принять, если понадобится
Кинчев, поддерживающий войну РФ против Украины: Идем за Христом – значит, должны и смерть принять, если понадобится
Jerry Heil номинирована на престижную европейскую премию
Jerry Heil номинирована на престижную европейскую премию
"Невозможно писать это без слез". В сеть попало личное письмо Джоли к Питту
"Невозможно писать это без слез". В сеть попало личное письмо Джоли к Питту
"Ни мозгов, ни совести, ни будущего". Гордон прокомментировал видео певицы Бабкиной, снятое в драмтеатре в Мариуполе
"Ни мозгов, ни совести, ни будущего". Гордон прокомментировал видео певицы Бабкиной, снятое в драмтеатре в Мариуполе
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 