В Европе понимают, что Россия совершает геноцид, и будут помогать нам победить – Кличко после встречи с президентом Еврокомиссии

"Сегодня в формате онлайн принял участие во встрече мэров – участников ассоциации Eurocities с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мэры европейских городов встречались в Брюсселе. Прежде всего проинформировал участников мероприятия о последствиях ракетных ударов по центру Киева и инфраструктуре города, нанесенных российскими террористами 10 октября. Подчеркнул, что такая массированная атака на столицу – еще одно свидетельство того, что Россия стремится уничтожить критическую инфраструктуру, запугать украинцев, совершает геноцид украинского народа", – сообщил Кличко.

Он поблагодарил партнеров за поддержку и подчеркнул, что Украина нуждается в большей помощи. В первую очередь в увеличении поставок современного оружия, объемов экономической и финансовой помощи, в еще более суровых санкциях против России.

Президент Еврокомиссии заверила, что европейские партнеры осознают: Украина ведет сегодня битву за свободную Европу, битву за демократию.

"Мы благодарны за то, что вы делаете, и будем поддерживать вас всеми возможными средствами. Мы понимаем, что мы должны максимально объединять усилия. Потому что это атаки, на которые нельзя закрывать глаза. То, что совершает Россия, – это преступление против человечества. Мы не сможем компенсировать потери украинского народа, но будем помогать в этом сражении, понимая, какую высокую цену платит Украина", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Также она сообщила, что 25 октября в Берлине состоится большая конференция, на которую соберутся эксперты со всего мира для обсуждения вопроса о восстановлении Украины.