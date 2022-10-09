Пять нарядов в цветах украинского флага главы ЕС Урсулы фон дер Ляйен. Фото

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало подборку снимков европейского политика в желто-синих нарядах.

Контекст:

Урсула фон дер Ляйен является председателем Европейской комиссии с 1 декабря 2019 года. Она стала первой в истории женщиной, которая занимает эту должность.

До этого фон дер Ляйен в немецком правительстве занимала должности министра по делам семьи, министра труда и социальных вопросов и министра обороны, став первой женщиной-министром в министерстве обороны Германии.

До начала политической карьеры фон дер Ляйен работала врачом-ассистентом в гинекологическом отделении университетской клиники Ганновера. До 2022 года преподавала на кафедре эпидемиологии, социальной медицины и исследований системы здравоохранения в Высшей медицинской школе Ганновера.

В браке с профессором медицины Хайко фон дер Ляйеном у пары родилось семеро детей.