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09 октября, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пять нарядов в цветах украинского флага главы ЕС Урсулы фон дер Ляйен. Фото

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Фон дер Ляйен активно поддерживает Украину
Фон дер Ляйен активно поддерживает Украину
Фото: ЕРА

8 октября главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен исполнилось 64 года. Политик активно поддерживает Украину на международной арене, осуждая российскую агрессию. Свою поддержку фон дер Ляйен в том числе демонстрирует во время публичных выступлений с помощью нарядов, комбинируя одежду цветов украинского флага или же дополняя свои образы значками с желто-синими лентами.

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало подборку снимков европейского политика в желто-синих нарядах.

Контекст:

Урсула фон дер Ляйен является председателем Европейской комиссии с 1 декабря 2019 года. Она стала первой в истории женщиной, которая занимает эту должность.

До этого фон дер Ляйен в немецком правительстве занимала должности министра по делам семьи, министра труда и социальных вопросов и министра обороны, став первой женщиной-министром в министерстве обороны Германии.

До начала политической карьеры фон дер Ляйен работала врачом-ассистентом в гинекологическом отделении университетской клиники Ганновера. До 2022 года преподавала на кафедре эпидемиологии, социальной медицины и исследований системы здравоохранения в Высшей медицинской школе Ганновера.  

В браке с профессором медицины Хайко фон дер Ляйеном у пары родилось семеро детей.

Теги: Украина, флаг, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
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