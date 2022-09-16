Фон дер Ляйен вслед за Джонсоном стала владельцем карты лояльности от "Укрзалізниці". Фото

"Урсула фон дер Ляен третий раз в Киеве с начала полномасштабного вторжения и последовательно поддерживает нашу борьбу против захватчиков. Thank you, Madam President", – говорится в публикации.
Первым участником программы лояльности от "Укразалізниці" стал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он получил карту под номером 001.
Полномасштабный запуск программы лояльности планируется в ближайшее время, точная дата пока не называется.
15 сентября фон дер Ляйен прибыла в Киев. Это ее третий визит после полномасштабного вторжения РФ в Украину.