Фон дер Ляйен вслед за Джонсоном стала владельцем карты лояльности от "Укрзалізниці". Фото

После полномасштабного вторжения РФ в Украину фон дер Ляйен трижды приезжала в Киев Фото: ЕРА

"Урсула фон дер Ляен третий раз в Киеве с начала полномасштабного вторжения и последовательно поддерживает нашу борьбу против захватчиков. Thank you, Madam President", – говорится в публикации.