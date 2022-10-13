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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина хочет вернуть свою жизнь и свой обычный распорядок – глава Еврокомиссии

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С начала российского вторжения ЕС поддержал Украину средствами на сумму до &euro;19 млрд, заявила глава ЕК
С начала российского вторжения ЕС поддержал Украину средствами на сумму до €19 млрд, заявила глава ЕК
Фото: EPA

ЕС должен продолжать последовательную поддержку Украины в ее противостоянии российской агрессии. Об этом 12 октября заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции послов Европейского союза в Брюсселе (Бельгия). Стенограмму выступления опубликовала пресс-служба ЕК на официальном сайте.

Фон дер Ляйен вспомнила свою первую поездку в Украину, в частности в Бучу Киевской области. 

"Мы видели выстроенные в очередь мешки для трупов. Мы видели братские могилы рядом с церковью. Это ужас, и эти фотографии я никогда не забуду. Но когда я приезжала в Киев в июне и в сентябре, я увидела страну, которая хочет вернуть свою жизнь и свой обычный распорядок. Итак, дороги и мосты отремонтированы. Магазины снова открыты. Мы видели людей на улицах", – сказала она.

По словам главы Еврокомиссии, это говорит о том, что "даже если российские ракеты снова обрушатся на украинские города, дух украинцев им не сломать". Фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен продолжать поддерживать Украину, несмотря ни на что, столько, сколько потребуется. 

"Наша реакция на вторжение удивила не только [президента РФ Владимира] Путина, но, думаю, и весь мир. Мы ввели первые санкции за считанные дни", – заявила она.

С начала российского вторжения ЕС поддержал Украину средствами на сумму до €19 млрд, и это без учета помощи от Европейского фонда мира и вооружения, заявила фон дер Ляйен.

"В Евросоюз прибыли более 8,1 млн беженцев. Около 5 млн вернулись в Украину – это тоже хороший знак. Но удивительно видеть, как быстро мы приняли их. Люди открыли свои сердца и свои дома. Мы сразу предоставили им временную защиту, например доступ к рынку труда, школам, здравоохранению", – заявила глава ЕК.

Незаконная аннексия четырех областей Украины Россией выводит "вызов международной системе на совершенно новый уровень", отметила фон дер Ляйен. По ее мнению, аннексия территорий и ядерный шантаж – это "атака на весь Устав ООН".

Кроме того, вызовом миру фон дер Ляйен назвала партнерство Путина и главы КНР Си Цзиньпина. Она добавила, что страны ЕС наблюдают за последствиями 20-го съезда Коммунистической партии Китая, чтобы увидеть любые изменения в международной позиции КНР. 

Также президент Еврокомиссии говорила об энергетическом кризисе, заявив, что страны ЕС ищут новые рынки приобретения энергоресурсов. 

Контекст:

9–13 октября проходит ежегодная конференция послов ЕС в Брюсселе. Как сказано в официальном пресс-релизе, в конференции принимают участие послы ЕС из 143 представительств и офисов союза по всему миру, а также руководители военных и гражданских операций ЕС и главы представительств Еврокомиссии в 27 государствах  –членах ЕС.

В своем вступительном слове глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил: ситуация с безопасностью в мире требует более активных действий Запада. "Мы должны мыслить более политически. Я думаю, что нам нужно быть более активными, более реактивными. Мы должны установить связь между всеми этими проблемами", отметил он.

Теги: Украина, санкции, Еврокомиссия, Си Цзиньпин, Бельгия, Брюссель, беженцы, агрессия, аннексия, вторжение, Урсула фон дер Ляйен, российская агрессия, война России против Украины, Евросоюз, ЕС
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