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"Мы должны быть быстрее". Боррель рассказал о важной проблеме в европейской политике

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Боррель призвал послов ЕС быть более активными
Боррель призвал послов ЕС быть более активными
Фото: EPA

Ситуация с безопасностью в мире требует более активных действий Запада. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на встрече послов ЕС в Брюсселе 10 октября. Текст его речи цитирует сайт дипломатической службы ЕС.

Боррель рассказал, что борьба между государствами обостряется, поэтому необходимо соответственно реагировать.

"Я думаю, что мы должны мыслить более политически. Я думаю, что нам нужно быть более активными, более реактивными. Мы должны установить связь между всеми этими проблемами. Мы до сих пор работаем изолированно, могу вам сказать. Я должен быть тем, кто связывает Еврокомиссию и Совет Европы, а внутри комиссии – моих коллег из разных областей политики. Но мы продолжаем работать изолированно, и каждая политика по-прежнему имеет свою логику и свой ритм, будь то климат, торговля или что угодно", – сказал он.

Боррель отметил, что Запад пытается экспортировать свою модель поведения, не задумываясь о том, как ее воспримут другие стороны. Он призвал стороны больше слушать друг друга.

"Я думаю, что мы должны быть быстрее и рисковать. Мне нужно, чтобы вы быстро сообщали в режиме реального времени о том, что происходит в ваших странах. Я хочу получать информацию от вас, а не от прессы. Иногда я больше знал о том, что где-то происходило, читая газеты, чем читая ваши отчеты. Ваши отчеты иногда приходят слишком поздно", – сказал он.

Глава европейской дипломатии призвал послов ЕС быть "более реактивными" и работать в круглосуточном режиме.

"Мы живем в кризисе, вы должны быть в режиме кризиса. Объясните, что происходит – быстро, сразу. Даже если у вас нет полной информации о первых часах, покажите, что вы там. Я должен быть самым информированным человеком в мире. Я "министр иностранных дел Европы". Пожалуйста, реагируйте быстро", – сказал он.

Контекст:

На встрече послов ЕС Боррель перечислил основные угрозы в мире на сегодняшний день. Помимо войны в Украине, он отметил эскалацию конкуренции между США и Китаем, продовольственный и энергетический кризисы, борьбу между демократическими и авторитарными системами и другие факторы.

Теги: Еврокомиссия, Совет Европы, дипломатические отношения, Евросоюз, Жозеп Боррель
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