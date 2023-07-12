Кличко показал отремонтированное отделение экстренной медицинской помощи на Оболони

Виталий Кличко: Проверил, как выполнили капремонт в отделении экстренной медицинской помощи №18 в Оболонском районе Фото: kyivcity.gov.ua

"Проверил, как выполнили капремонт в отделении экстренной медицинской помощи №18 в Оболонском районе. В здании обновили фасад. Наружное оформление соответствует единому стилю, выбранному для всех отделений Центра экстренной медицинской помощи. Оборудовали помещение пандусами для маломобильных групп и людей с инвалидностью. Заменили внутренние системы водо-, электро- и теплоснабжения, установили вентиляционное оборудование. Заменили оборудование в теплопунктах. Установили охранно-пожарную сигнализацию, систему оповещения, видеонаблюдения, сеть интернет", – отметил Кличко.

Мэр Киева также сообщил, что отделение скорой помощи оснащено генератором резервного питания. Помещение, где хранятся медикаменты, оборудовано современной системой охраны. В подвальном помещении есть дополнительная диспетчерская и убежище для сотрудников на случай тревог. Кроме того, для медиков обустроили комнаты отдыха и раздевалки.

Отделение экстренной медицинской помощи №18 в Оболонском районе обслуживает массивы Минский, Куреневка, Приорка, а также оказывает экстренную медпомощь жителям прилегающих Подольского и Шевченковского районов, отметили в пресс-службе.