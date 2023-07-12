ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Гордон о легализации медицинского каннабиса: Меня читают многие нардепы. Сделайте правильный выбор сегодня

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дмитрий Гордон: Национальная служба здоровья поддерживает этот законопроект, профильные комитеты Рады тоже. Что может остановить парламент на этот раз?
Дмитрий Гордон: Национальная служба здоровья поддерживает этот законопроект, профильные комитеты Рады тоже. Что может остановить парламент на этот раз?
Фото: Дмитрий Гордон / Facebook

Верховная Рада несколько раз пыталась урегулировать вопрос легализации лекарств на основе каннабиса, и сегодня парламент снова планирует рассматривать соответствующий законопроект №7457. Журналист и основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон написал в своем Facebook, что поддерживает эту инициативу, и обратился к народным депутатам.

"Легализацию в Украине медицинских препаратов с каннабисом поддерживают все мои вменяемые, образованные и умные знакомые. Среди них много врачей. Я не встретил ни одного медика, который против медицинского каннабиса. Я читал посты бойцов с ампутациями, которых такие лекарства избавляют от фантомных болей – но за границей, а не в Украине. Я увидел пост одной мамы, чья маленькая дочь может жить без ежедневных эпилептических приступов, но не в Украине, а в Польше. Потому что там такие лекарства продают, а у нас – нет", – написал журналист.

Он убежден, что препараты с медицинским каннабисом в Украине необходимо легализовать и нужны четкие правила и контроль для их производства и продажи.

"Пациенты с хронической болью, в том числе онкологической, с эпилепсией, болезнью Альцгеймера, Паркинсона, хореей Гетингтона, склерозами, диабетической нейропатией, ПТСР и многими другими диагнозами должны наконец получить эффективное лечение. Национальная служба здоровья поддерживает этот законопроект, профильные комитеты Рады тоже. Что может остановить парламент на этот раз? Ориентация части политиков на остатки замшелого электората, который руководствуется штампами и фейками? Я знаю, что меня читают многие народные депутаты. Сегодня в зале Верховной Рады сделайте правильный выбор", – призвал Гордон.

https://www.facebook.com/gordondmitry/posts/pfbid02qhFHgy5cfLuoZE2AQGt85NSoj62oDSpeGDrnmDHYJDVivoA11QgBwshWqTUsUkVBl

Контекст:

Верховная Рада несколько раз пыталась урегулировать вопрос легализации каннабиса. Парламент прошлого созыва не успел рассмотреть законопроет №10313, разрешавший выращивание конопли для научных, промышленных, учебных и медицинских целей (его зарегистрировали 20 мая 2019 года, включили в повестку дня 6 июня, но так и не вынесли на голосование).

Еще один законопроект о легализации медицинского каннабиса рассматривала Рада девятого созыва. Летом 2021 года его внес Зеленский, а потом Рада провалила голосование в первом чтении и отправила инициативу на доработку.

7 июля 2022 года Кабинет Министров Украины поддержал законопроект "О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны".

10 июня 2022 года соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде. Однако с тех пор законопроект так и не дошел до голосования в парламенте.

Татьяна РАЙДА
заместитель главного редактора
Теги: Верховная Рада, Дмитрий Гордон, Кабинет Министров, медицина, лекарства, народные депутаты, конопля, лечение, парламент, диабет, законопроект, голосование, онкология, ПТСР, Национальная служба здоровья, эпилепсия, нардеп
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Благодаря этому ваши оладьи всегда будут получаться пышными и воздушными. Кулинарные хитрости от эксперта
Благодаря этому ваши оладьи всегда будут получаться пышными и воздушными. Кулинарные хитрости от эксперта
Галина ГРИШИНА
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото
Как спасти капусту от вредителя. Названы эффективные препараты от капустной совки
Как спасти капусту от вредителя. Названы эффективные препараты от капустной совки
Ратаковски снялась на фоне лавандового поля. Фото в топе и шортах
Ратаковски снялась на фоне лавандового поля. Фото в топе и шортах
Галина ГРИШИНА
Сменила вышиванку на костюм с высоким разрезом. Зеленская появилась на ужине у президента Литвы в наряде от украинского дизайнера. Фото
Сменила вышиванку на костюм с высоким разрезом. Зеленская появилась на ужине у президента Литвы в наряде от украинского дизайнера. Фото
Галина ГРИШИНА
Свитолина прокомментировала свою победу на Wimbledon над первой ракеткой мира Швентек из Польши
Свитолина прокомментировала свою победу на Wimbledon над первой ракеткой мира Швентек из Польши
Галина ГРИШИНА
Налчаджиоглу во время медового месяца улетел в Испанию без жены. СМИ писали, что там отдыхает Ани Лорак
Налчаджиоглу во время медового месяца улетел в Испанию без жены. СМИ писали, что там отдыхает Ани Лорак
Галина ГРИШИНА
"Одно из самых великолепных цветовых сочетаний". Мастер маникюра показала, как выглядит микс цветов фуксии и мяты
"Одно из самых великолепных цветовых сочетаний". Мастер маникюра показала, как выглядит микс цветов фуксии и мяты
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины на саммите НАТО в Вильнюсе появилась в вышиванке почти за 10 тыс. грн от укранского бренда. Фото
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины на саммите НАТО в Вильнюсе появилась в вышиванке почти за 10 тыс. грн от укранского бренда. Фото
Галина ГРИШИНА
Вот как с помощью пищевой соды можно повысить урожайность огурцов. Эксперты рассказали об эффективной подкормке, которая улучшит рост плодов
Вот как с помощью пищевой соды можно повысить урожайность огурцов. Эксперты рассказали об эффективной подкормке, которая улучшит рост плодов
Галина ГРИШИНА
От Лопес до Ратаковски и Клум. Пять знаменитостей в прозрачных платьях, которые стали летней альтернативой маленькому черному платью. Фото
От Лопес до Ратаковски и Клум. Пять знаменитостей в прозрачных платьях, которые стали летней альтернативой маленькому черному платью. Фото
Галина ГРИШИНА
Смешайте это с водой – и через четыре часа можно есть вкусные и полезные желейные конфеты без химии и красителей. Кулинарный лайфхак
Смешайте это с водой – и через четыре часа можно есть вкусные и полезные желейные конфеты без химии и красителей. Кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
59-летний Джонсон в восьмой раз стал отцом. Его 35-летняя жена опубликовала первые фото новорожденного сына
59-летний Джонсон в восьмой раз стал отцом. Его 35-летняя жена опубликовала первые фото новорожденного сына
Галина ГРИШИНА
Рианна снялась в коралловом белье из собственной коллекции. Фото
Рианна снялась в коралловом белье из собственной коллекции. Фото
Галина ГРИШИНА
45-летняя Летиция Каста выложила в сеть пляжное фото. Супермодель снялась в купальнике оливкового цвета
45-летняя Летиция Каста выложила в сеть пляжное фото. Супермодель снялась в купальнике оливкового цвета
Галина ГРИШИНА
Никитюк рассказала, чем красит губы и какие оттенки предпочитает
Никитюк рассказала, чем красит губы и какие оттенки предпочитает
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и соберете щедрый урожай больших помидоров. Эксперт рассказал, как без химии подкормить томаты в июле (118413)
2
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото (63434)
3
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины на саммите НАТО в Вильнюсе появилась в вышиванке почти за 10 тыс. грн от укранского бренда. Фото (58988)
4
"Это что-то волшебное". Жена Налчаджиоглу показала фото с дочерью из Турции (53090)
5
65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника (38175)
6
Виталий Кличко высказался о личной жизни младшего брата – 47-летнего Владимира Кличко (32774)
7
59-летний Джонсон в восьмой раз стал отцом. Его 35-летняя жена опубликовала первые фото новорожденного сына (32163)
8
Налчаджиоглу высказался о падчерице и своей дочери от Ани Лорак (28948)
 
 
 
 