Гордон о легализации медицинского каннабиса: Меня читают многие нардепы. Сделайте правильный выбор сегодня

Дмитрий Гордон: Национальная служба здоровья поддерживает этот законопроект, профильные комитеты Рады тоже. Что может остановить парламент на этот раз? Фото: Дмитрий Гордон / Facebook

"Легализацию в Украине медицинских препаратов с каннабисом поддерживают все мои вменяемые, образованные и умные знакомые. Среди них много врачей. Я не встретил ни одного медика, который против медицинского каннабиса. Я читал посты бойцов с ампутациями, которых такие лекарства избавляют от фантомных болей – но за границей, а не в Украине. Я увидел пост одной мамы, чья маленькая дочь может жить без ежедневных эпилептических приступов, но не в Украине, а в Польше. Потому что там такие лекарства продают, а у нас – нет", – написал журналист.

Он убежден, что препараты с медицинским каннабисом в Украине необходимо легализовать и нужны четкие правила и контроль для их производства и продажи.

"Пациенты с хронической болью, в том числе онкологической, с эпилепсией, болезнью Альцгеймера, Паркинсона, хореей Гетингтона, склерозами, диабетической нейропатией, ПТСР и многими другими диагнозами должны наконец получить эффективное лечение. Национальная служба здоровья поддерживает этот законопроект, профильные комитеты Рады тоже. Что может остановить парламент на этот раз? Ориентация части политиков на остатки замшелого электората, который руководствуется штампами и фейками? Я знаю, что меня читают многие народные депутаты. Сегодня в зале Верховной Рады сделайте правильный выбор", – призвал Гордон.