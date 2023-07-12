Гордон о легализации медицинского каннабиса: Меня читают многие нардепы. Сделайте правильный выбор сегодня

"Легализацию в Украине медицинских препаратов с каннабисом поддерживают все мои вменяемые, образованные и умные знакомые. Среди них много врачей. Я не встретил ни одного медика, который против медицинского каннабиса. Я читал посты бойцов с ампутациями, которых такие лекарства избавляют от фантомных болей – но за границей, а не в Украине. Я увидел пост одной мамы, чья маленькая дочь может жить без ежедневных эпилептических приступов, но не в Украине, а в Польше. Потому что там такие лекарства продают, а у нас – нет", – написал журналист.
Он убежден, что препараты с медицинским каннабисом в Украине необходимо легализовать и нужны четкие правила и контроль для их производства и продажи.
"Пациенты с хронической болью, в том числе онкологической, с эпилепсией, болезнью Альцгеймера, Паркинсона, хореей Гетингтона, склерозами, диабетической нейропатией, ПТСР и многими другими диагнозами должны наконец получить эффективное лечение. Национальная служба здоровья поддерживает этот законопроект, профильные комитеты Рады тоже. Что может остановить парламент на этот раз? Ориентация части политиков на остатки замшелого электората, который руководствуется штампами и фейками? Я знаю, что меня читают многие народные депутаты. Сегодня в зале Верховной Рады сделайте правильный выбор", – призвал Гордон.
Верховная Рада несколько раз пыталась урегулировать вопрос легализации каннабиса. Парламент прошлого созыва не успел рассмотреть законопроет №10313, разрешавший выращивание конопли для научных, промышленных, учебных и медицинских целей (его зарегистрировали 20 мая 2019 года, включили в повестку дня 6 июня, но так и не вынесли на голосование).
Еще один законопроект о легализации медицинского каннабиса рассматривала Рада девятого созыва. Летом 2021 года его внес Зеленский, а потом Рада провалила голосование в первом чтении и отправила инициативу на доработку.
7 июля 2022 года Кабинет Министров Украины поддержал законопроект "О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны".
10 июня 2022 года соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде. Однако с тех пор законопроект так и не дошел до голосования в парламенте.