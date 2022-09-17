Академия аграрных наук Украины презентовала новый сорт конопли и заявила о новых возможностях для оборонной промышленности

Коноплю можно использовать для производства военной формы и бронежилетов, отметили в НААН Фото: naas.gov.ua

"Этот сорт универсален по использованию как волокон, так и семян. А это двойные возможности для развития разных отраслей производства, в том числе и оборонной, что особенно важно в нынешних условиях", – отметили в академии.

Новый сорт конопли презентовали во время Hemp Fest в Сумской области. В фестивале приняли участие 80 ведущих ученых, аграриев, бизнесменов и специалистов отрасли конопли из 10 областей Украины.

В ходе мероприятия обсуждали вопросы законодательного регулирования в сфере промышленной конопли и переработки растения в зависимости от потребностей украинской экономики, а также развитие этой отрасли в условиях войны и восстановления Украины, особенно использование конопляной продукции для военных.

naas.gov.ua

"Техническая конопля – основа для производства пороха, у которого нет аналогов в мире, высококачественное сырье для канатов и парашютов. Конопляные волокна ни в чем не уступают синтетическому кевлару, из которого производят бронежилеты. Плиты из конопли выдерживают выстрелы из бронебойных патронов, при этом они легче кевлара", – заявили в НААН.

Кроме того, напомнили в академии, конопля используется как ткань для пошива натуральной военной одежды, нижнего белья, а также может применяться для строительства и утепления зданий.