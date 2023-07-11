В Украине провели посмертную трансплантацию сразу нескольких органов от четырехлетнего мальчика. Он спас жизнь троих детей

Все трое детей сейчас в реанимациях, их состояние "соответствует уровню перенесенного оперативного вмешательства", сообщают врачи Фото: Український центр трансплант-координації / Facebook

"Четырехлетний донор спас жизнь троих детей... Вчера врачи констатировали смерть мозга четырехлетнему мальчику, причина – кровоизлияние в мозг, вызванное аневризмой. Шансов на спасение не было, и родители-медики дали согласие на забор органов", – сказано в сообщении.

В тот же день трансплант-команда Института сердца Минздрава Украины под руководством директора института Бориса Тодурова пересадила сердце шестилетней Соломии, страдавшей дилатационной кардиомиопатией. В трансплантации были задействованы 18 врачей.

"Около часа ночи операцию завершили, еще два часа Соломия оставалась подключенной к аппарату искусственного дыхания, а уже к утру ее легкие и донорское сердце работали слаженно. Медики и родители Соломии позволили маме донора послушать, как бьется сердце ее сына в груди спасенной девочки", – рассказали в центре.

12-летнему Антону в детской больнице "Охматдет" пересадили обе почки.

"У мальчика диагностирована терминальная стадия поражения почек, он был зависим от гемодиализа, три года "жил" в Охматдете, и эта операция стала для него просто спасительной. Из-за возрастной разницы и разной массы тела Антону пересадили сразу обе почки. Трансплантированные органы обладают способностью расти в новом организме", – пояснили в центре.

Кроме того, трансплант-команда "Охматдета", которой руководил Олег Годик, пересадила донорскую печень. Новый орган получил 15-летний Дмитрий, который нуждался в неотложной пересадке: у него был цирроз печени неуточненной этиологии.

"Пациенты обоих центров находятся в реанимациях, их состояние соответствует уровню перенесенного оперативного вмешательства. Светлая память маленькому донору, соболезнования родителям и безграничная благодарность за принятое решение", – добавили в сообщении.

Согласно Единой государственной информационной системе трансплантации, сейчас в Украине трансплантации органов ожидают 30 детей.



