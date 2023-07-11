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В Украине провели посмертную трансплантацию сразу нескольких органов от четырехлетнего мальчика. Он спас жизнь троих детей

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Все трое детей сейчас в реанимациях, их состояние "соответствует уровню перенесенного оперативного вмешательства", сообщают врачи
Все трое детей сейчас в реанимациях, их состояние "соответствует уровню перенесенного оперативного вмешательства", сообщают врачи
Фото: Український центр трансплант-координації / Facebook

В Украине 9 июля провели посмертную трансплантацию четырех органов от четырехлетнего мальчика. Об этом 10 июля сообщил в Facebook Украинский центр трансплант-координации.

"Четырехлетний донор спас жизнь троих детей... Вчера врачи констатировали смерть мозга четырехлетнему мальчику, причина – кровоизлияние в мозг, вызванное аневризмой. Шансов на спасение не было, и родители-медики дали согласие на забор органов", – сказано в сообщении. 

В тот же день трансплант-команда Института сердца Минздрава Украины под руководством директора института Бориса Тодурова пересадила сердце шестилетней Соломии, страдавшей дилатационной кардиомиопатией. В трансплантации были задействованы 18 врачей.

"Около часа ночи операцию завершили, еще два часа Соломия оставалась подключенной к аппарату искусственного дыхания, а уже к утру ее легкие и донорское сердце работали слаженно. Медики и родители Соломии позволили маме донора послушать, как бьется сердце ее сына в груди спасенной девочки", – рассказали в центре. 

12-летнему Антону в детской больнице "Охматдет" пересадили обе почки.

"У мальчика диагностирована терминальная стадия поражения почек, он был зависим от гемодиализа, три года "жил" в Охматдете, и эта операция стала для него просто спасительной. Из-за возрастной разницы и разной массы тела Антону пересадили сразу обе почки. Трансплантированные органы обладают способностью расти в новом организме", – пояснили в центре.

Кроме того, трансплант-команда "Охматдета", которой руководил Олег Годик, пересадила донорскую печень. Новый орган получил 15-летний Дмитрий, который нуждался в неотложной пересадке: у него был цирроз печени неуточненной этиологии.

"Пациенты обоих центров находятся в реанимациях, их состояние соответствует уровню перенесенного оперативного вмешательства. Светлая память маленькому донору, соболезнования родителям и безграничная благодарность за принятое решение", – добавили в сообщении. 

Согласно Единой государственной информационной системе трансплантации, сейчас в Украине трансплантации органов ожидают 30 детей.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02xFxDGzomH2FWKmqzQhX9rXRztXZ4gQrfbg8VQ3fRmYrzTixK7A2gQpujS3ZSdEtLl&id=100064251541210


Контекст:

В Украине с 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации. Эта система начала работать 1 января 2021 года.

За первые три месяца 2023 года, по данным Минздрава, в Украине провели трансплантацию 124 органов.

По данным Украинского центра трансплант-координации, с 2021 года было выполнено 100 трансплантаций органов детям, из них 39 – от посмертного донора.

Теги: медицина, Борис Тодуров, Охматдет, дети, трансплантация, врачи, Институт сердца, операция, реанимация
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