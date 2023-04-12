За три месяца 2023 года в Украине провели 124 трансплантации органов – Минздрав

"В 2022-м украинские врачи провели 384 трансплантации органов, увеличив количество проведенных операций на 20% по сравнению даже с довоенным 2021 годом. За первые три месяца 2023 года в Украине уже выполнены 124 органных трансплантации, из них 35 – во Львове", – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что для увеличения числа операций по трансплантации было закуплено необходимое лабораторное оборудование, которое соответствует самым современным стандартам.

"[Так], лаборатория на базе территориального медицинского объединения Львова получила секвенатор нового поколения, систему LabScan, проточный цитометр, спектрофотометр, восемь амплификаторов разного уровня (в том числе Real Time), аппараты электрофореза, микроскопы с камерами и программным обеспечением экспертного класса, низкотемпературные морозильные камеры и лабораторные холодильники", – объяснили в Минздраве.