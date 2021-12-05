Врачи "Охматдета" провели 14 трансплантаций почек за девять месяцев

В "Охматдете" провели 14 трансплантаций почек: пять от семейных и девять от посмертных доноров Фото: depositphotos.com

"16-летняя София из Черниговской области два последних года прожила в "Охматдете". У девушки сложное генетическое заболевание, на фоне которого у нее отказали почки. С 14 лет она нуждалась в постоянном гемодиализе. Процедуру проводили три раза в неделю, длилась она по четыре часа. Все это время девушка находилась в стационаре отделения интенсивной и эферентной терапии хронических интоксикаций, ожидая спасательной пересадки почки", – отметили в сообщении.

Хирург Олег Годик сказал, что почка заработала во время операции. Медики дают пациентке положительные прогнозы.

Почку девочке смогли пересадить после смерти 32-летнего жителя Волынской области, скончавшегося после инсульта. Его семья дала согласие на трансплантацию органов.

"Так смерть одного человека подарила жизнь четырем другим. Две почки и печень пересадили трем детям, а сердце умершего спасло жизнь 49-летнему многодетному отцу", – рассказали медики.

В "Охматдет" уточнили, что в Украине работает два отделения для детей на гемодиализе, оба переполнены.