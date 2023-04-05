Впервые в Украине врачи пересадили кожу ребенку от посмертного донора

Такую операцию в Украине делали впервые, говорится в сообщении. Ее провели в детской больнице святого Николая.

В однолетнего мальчика были ожоги 25% кожи: подбородок, шеи и грудной клетки.

"Его мама – Наталья – отвлеклась, чтобы приготовить сыну кашу. Через мгновение услышала крик, который никогда не забудет. Ребенок потянул чайник за проволоку и перелил на себя кипяток. Ребенка сразу доставили в ожоговый блок больницы", – говорится в сообщении.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова / Facebook

В реанимации команда анестезиологов стабилизировала состояние ребенка, но кожа мальчика местами была настолько поражена ожогами, что уже не могла восстановиться самостоятельно. Ожоговые хирурги решили применить к лечению ребенка "революционный для Украины подход" – пересадить кожу от посмертного донора.

"На базе одного из крупнейших ожоговых центров был создан первый в западных регионах Украины Банк кожи. Это стало возможным, в том числе, благодаря прошлогодним изменениям в закон о трансплантации", – заявили в Первом медобъединении Львова, добавив, что готовились к такому шагу несколько лет.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова / Facebook

Как объяснили специалисты, сняв верхние, пораженные фрагменты ткани, ожоговые хирурги закрыли раны донорской кожей. Она не способна прижиться и может находиться на теле пациента до нескольких недель, добавили они. Цель такой пересадки – защитить обожженные участки и создать максимально естественные, необходимые для скорейшего заживления ран условия. Через несколько недель после этого ребенок был готов к следующему шагу – аутотрансплантации – закрытии раны собственной кожей, рассказали медики.

"Создание Банков кожи сейчас актуально как никогда. Ведь ожоги – одна из самых частых причин травматизации военных и гражданских во время войны. Многих раненых доставляют именно во Львов", – заявили в медобъединении Львова.



