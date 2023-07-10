Впервые в Украине совершили трансплантацию сердца шестилетнему ребенку

"Операция прошла гладко, девочка экстубирована через два часа после операции. Подробности опубликуем позднее", – написал Тодуров.

По данным "Цензор.НЕТ", пересадку сделали девочке от четырехлетнего мальчика. Причину гибели мальчика врачи не сообщают.

Журналистка "Цензор.НЕТ" Виолетта Киртока опубликовала в Facebook предоставленное Тодуровым фото матери погибшего мальчика, которой разрешили зайти после операции и послушать, как бьется пересаженное сердце ее сына.

"Смотрела видео, как мама мальчика проведывала девочку. Она принесла ей игрушку и сказала: "Ты запомни. У тебя есть ангел, которого зовут Юрочка". И она при этом не плакала. И после этого еще добавила: "И знай. Мы тебя все очень любим", – рассказала журналистка.



