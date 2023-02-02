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В Украине разрешили трансплантологам использовать мигалки для перевозки донорских органов

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Ранее мигалки могли проводить только бригады "скорой"
Ранее мигалки могли проводить только бригады "скорой"
Фото: depositphotos.com

Кабмин Украины разрешил трансплантологам использовать специальные звуковые и световые устройства синего цвета также известные как мигалки. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Соответствующее решение было принято 1 февраля на заседании Кабмина. Оно разрешает Украинскому центру трансплант-координации и центрам трансплантации использовать звуковые и световые устройства синего цвета при перевозке донорских органов и тканей.

"Это важное решение для медицинских работников. К примеру, донорское сердце может "жить" около пять часов, печень – чуть дольше. В условиях, когда невозможно пользоваться воздушным сообщением, органы приходится доставлять в другие регионы автомобильным транспортом. Чем раньше его доставят, тем больше шансов на проведение качественной трансплантации", – подчеркнул Радуцкий.

Ранее звуковое и сигнальное сопровождение могли проводить только бригады "скорой", теперь это будет доступно бригадам трансплантологов в 32 медицинских учреждениях, которые проводят такие операции.

https://www.facebook.com/radutskyy/posts/pfbid0rCKNzbJhTYYJVusKHA7WUxsUZAtBRCpv46Q75sLZCDLw7pqqHLiDxtPA1WZUSfDel

Контекст:

Радуцкий напомнил, что в 2022 году в Украине провели 384 трансплантации, что на 20% больше, чем в предыдущем довоенном году. Из них провели 275 операций по пересадке почек, 74 – печени, 35 – сердца. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, медицина, здоровье, хирургия, Михаил Радуцкий, трансплантация, украинец, перевозки, операция, трансплантология, Кабмин
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