В Украине разрешили трансплантологам использовать мигалки для перевозки донорских органов

Соответствующее решение было принято 1 февраля на заседании Кабмина. Оно разрешает Украинскому центру трансплант-координации и центрам трансплантации использовать звуковые и световые устройства синего цвета при перевозке донорских органов и тканей.
"Это важное решение для медицинских работников. К примеру, донорское сердце может "жить" около пять часов, печень – чуть дольше. В условиях, когда невозможно пользоваться воздушным сообщением, органы приходится доставлять в другие регионы автомобильным транспортом. Чем раньше его доставят, тем больше шансов на проведение качественной трансплантации", – подчеркнул Радуцкий.
Ранее звуковое и сигнальное сопровождение могли проводить только бригады "скорой", теперь это будет доступно бригадам трансплантологов в 32 медицинских учреждениях, которые проводят такие операции.
Радуцкий напомнил, что в 2022 году в Украине провели 384 трансплантации, что на 20% больше, чем в предыдущем довоенном году. Из них провели 275 операций по пересадке почек, 74 – печени, 35 – сердца.