В Украине разрешили трансплантологам использовать мигалки для перевозки донорских органов

Соответствующее решение было принято 1 февраля на заседании Кабмина. Оно разрешает Украинскому центру трансплант-координации и центрам трансплантации использовать звуковые и световые устройства синего цвета при перевозке донорских органов и тканей.

"Это важное решение для медицинских работников. К примеру, донорское сердце может "жить" около пять часов, печень – чуть дольше. В условиях, когда невозможно пользоваться воздушным сообщением, органы приходится доставлять в другие регионы автомобильным транспортом. Чем раньше его доставят, тем больше шансов на проведение качественной трансплантации", – подчеркнул Радуцкий.

Ранее звуковое и сигнальное сопровождение могли проводить только бригады "скорой", теперь это будет доступно бригадам трансплантологов в 32 медицинских учреждениях, которые проводят такие операции.