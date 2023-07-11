"Кто переживает – могут успокоиться". Виталий Кличко ответил, пойдет ли его брат Владимир в политику

Журналисты в беседе с Кличко-старшим отметили, что Офис президента опасается, что его брат Владимир якобы планирует принять участие в парламентских выборах.
"Накануне полномасштабного вторжения [страны-оккупанта РФ] Владимир приехал в Киев, и с того момента если выезжает, то только на международные встречи. И 99% своего времени он провел в Киеве", – подчеркнул Виталий Кличко.
Представители СМИ уточнили, возможно ли, что Владимир будет заниматься политическими проектами.
"Этот вопрос более правильно задать моему брату. Насколько я знаю, политических амбиций у него нет. Единственная амбиция, как и у каждого украинца, – сильная, независимая Украина. Он делает все для этого. Поэтому те политики, кто по этому поводу переживают, могут успокоиться", – ответил мэр Киева.
Боксер Владимир Кличко провел 69 боев, одержав победу в 64 поединках. Во время карьеры Кличко владел чемпионскими поясами по версиям WBO (2000–2003, 2008–2015), IBF (2006–2015), IBO (2006–2015), WBA (2011–2015) и The Ring (2009–2015).
Об уходе из профессионального бокса Кличко-младший заявил в 2017 году. После завершения карьеры он жил и работал за границей.
В интервью LB.ua, опубликованном 20 сентября 2021 года, Владимир Кличко заявлял, что мог бы работать лучше, чем многие тогдашние политики.