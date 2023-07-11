"Кто переживает – могут успокоиться". Виталий Кличко ответил, пойдет ли его брат Владимир в политику

С начала войны Владимир Кличко 99% своего времени провел в Киеве, подчеркнул его брат Виталий Кличко Скриншот: УДАР Віталія Кличка / Facebook

Журналисты в беседе с Кличко-старшим отметили, что Офис президента опасается, что его брат Владимир якобы планирует принять участие в парламентских выборах.

"Накануне полномасштабного вторжения [страны-оккупанта РФ] Владимир приехал в Киев, и с того момента если выезжает, то только на международные встречи. И 99% своего времени он провел в Киеве", – подчеркнул Виталий Кличко.

Представители СМИ уточнили, возможно ли, что Владимир будет заниматься политическими проектами.

"Этот вопрос более правильно задать моему брату. Насколько я знаю, политических амбиций у него нет. Единственная амбиция, как и у каждого украинца, – сильная, независимая Украина. Он делает все для этого. Поэтому те политики, кто по этому поводу переживают, могут успокоиться", – ответил мэр Киева.