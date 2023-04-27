Кличко в Вашингтоне встретился с сенаторами и конгрессменами, говорили о помощи Украине оружием и финансами

Кличко кроме прочего принял участие в дискуссии в Atlantic Council Фото: Віталій Кличко / Facebook

Об этом Кличко сообщил в Telegram.

"Везде говорили о том, что Украина нуждается в дальнейшей поддержке партнеров – вооружением, финансами. Поскольку момент сейчас критический. И антипутинская коалиция должна усилить помощь Украине. Чтобы Украина победила. Чтобы победил цивилизованный, демократический мир", – написал он.

Мэр Киева уточнил, что он вместе с братом встретился, в частности, с главой комитета Сената США по судебной системе сенатором Линдси Грэмом и сенатором Томом Коттоном, с главой подкомитета по финансированию международных операций Палаты представителей Конгресса США конгрессменом Диаз-Балартом.

Также они выступили в Национальном фонде за демократию и пообщались с его президентом Дэймоном Уилсоном, представителями правительства США, политиками и дипломатами.

Кроме того, Виталий Кличко принял участие в дискуссии в Atlantic Council.