Кличко отправился на саммит в США. Будет говорить с сенаторами и конгрессменами о поддержке Украины

Об этом Кличко сообщил в Facebook.

"По приглашению наших американских партнеров прибыл в США на саммит городов Северной и Южной Америки, который состоится в Денвере 26–28 апреля, – написал мэр. – Сегодня и завтра о поддержке и помощи Украине буду говорить в Вашингтоне с сенаторами и конгрессменами, ведущими политическими экспертами и представителями правительства США".

Он отметил, что саммит городов Северной и Южной Америки проводится впервые.

"По инициативе Госдепартамента США и при поддержке USAID. Мэры многих городов западного полушария соберутся для усиления сотрудничества, обмена опытом в развитии местного самоуправления", – написал Кличко.