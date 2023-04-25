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ПОЛИТИКА

Кличко отправился на саммит в США. Будет говорить с сенаторами и конгрессменами о поддержке Украины

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Кличко отправился в США по приглашению американских партнеров
Кличко отправился в США по приглашению американских партнеров
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко отправился в США на саммит городов Северной и Южной Америки, который пройдет в Денвере 26–28 апреля.

Об этом Кличко сообщил в Facebook. 

"По приглашению наших американских партнеров прибыл в США на саммит городов Северной и Южной Америки, который состоится в Денвере 26–28 апреля, – написал мэр. – Сегодня и завтра о поддержке и помощи Украине буду говорить в Вашингтоне с сенаторами и конгрессменами, ведущими политическими экспертами и представителями правительства США".

Он отметил, что саммит городов Северной и Южной Америки проводится впервые. 

"По инициативе Госдепартамента США и при поддержке USAID. Мэры многих городов западного полушария соберутся для усиления сотрудничества, обмена опытом в развитии местного самоуправления", – написал Кличко. 

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/pfbid025FWxyQppijmLfsfyqYam9sEeb6zu5JE9HqSrRR7vAjMgX1fmmyvKB6PXGqiMLbpWl

Контекст:

5 апреля мэр Киева в Лиссабоне встретился с главой города Карлушем Моедашем, а также с дипломатами и политиками Португалии. Речь шла о послевоенном восстановлении Киева и поддержке Украины странами Евросоюза. 

19 апреля в Киеве Кличко встретился с делегациями из Дании и Нидерландов, поблагодарил страны за поддержку и обсудил дальнейшую помощь Украине, в том числе в восстановлении общин.

Теги: США, Виталий Кличко, самоуправление, Вашингтон, саммит, сенатор, конгрессмены, сотрудничество
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