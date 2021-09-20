Владимир Кличко ответил на вопрос, собирается ли идти в политику

Владимир Кличко: Что значит "пошел в политику"? В политику не ходят. Ею либо занимаются, либо она занимается тобой Фото: klitschko / Instagram

"Я сейчас не буду заявлять, что у меня есть какие-то планы этим заниматься (политикой, – С.К.). Но когда я слушаю наших политиков – а я за ними внимательно наблюдаю – то часто думаю: кто эти смешные люди? Что они говорят? Что они делают? Ведь я точно могу сделать это лучше", – убежден Владимир Кличко.

Брат мэра Киева и лидера партии УДАР Виталия Кличко подчеркнул, что серьезно относится к профессии политика.

"Что значит "пошел в политику"? В политику не ходят. Ею либо занимаются, либо она занимается тобой. Ты делаешь выбор. Будешь этим заниматься или нет", – сказал он.