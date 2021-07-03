Кличко заявил, что ни за что не пропустил бы матч Украины на Евро 2020: Надеюсь, что пропустит вратарь сборной Англии

Кличко-младший на английском языке в футболке сборной Украины призвал всех "болеть за наши уважаемые страны и веселиться". Отдельно экс-чемпион мира по боксу пожелал удачи в матче украинской команде.

"Я бы ни за что не пропустил такое событие. Если кому и нужно будет что-то пропустить, то надеюсь, что это будет вратарь сборной Англии, когда мяч влетит в сетку! – сказал Владимир Кличко. – Спасибо всем фанатам, вы делаете эти великие события такими особенными".

"Слава Украине!" – добавил на украинском Кличко-младший.

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Поединок между Украиной и Англией состоится сегодня в Риме. Матч на стадионе "Олимпико" начнется в 22.00, сообщается на сайте УЕФА.