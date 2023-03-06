ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Новый директор НАБУ пообещал работать так, чтобы коррупционеры боялись "Бога, народа Украины и бюро"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Директором НАБУ Кривоноса назначили 6 марта
Директором НАБУ Кривоноса назначили 6 марта
Фото: Державна інспекція архітектури та містобудування України / Facebook

6 марта новоутвержденный директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос заявил в Facebook, что он открыт для общества.

"Я буду оставаться открытым для гражданского общества, профессиональных организаций, журналистов, международных партнеров", – написал он.

Директор НАБУ пообещал приложить усилия "для сохранения независимости и развития институции".

"Основным показателем эффективности буду считать, когда каждый коррупционер перед тем, как только подумать о том, чтобы совершить коррупционное преступление, будет бояться Бога, народа Украины и НАБУ", – заявил Кривонос.

https://www.facebook.com/100009315338180/videos/526130143038470/

Контекст:

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавлял Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

16 апреля 2022 года истек семилетний срок полномочий Сытника. В тот же день Кабмин утвердил состав комиссии по отбору нового директора НАБУ. С 17 апреля обязанности директора НАБУ временно исполнял первый заместитель Гизо Углава.

6 марта Кабинет Министров Украины назначил на должность директора НАБУ главу Госинспекции архитектуры и градостроительства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что теперь Украина выполнила все семь рекомендаций Евросоюза, которые были определены при получении страной статуса кандидата. Он призвал Кривоноса назначить на руководящие должности в НАБУ двух других финалистов, Романа Осипчука и Сергея Гуляка.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: коррупция, НАБУ, кадры, назначение, Семен Кривонос
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Панин об артистах, которые поддерживают Путина: Не хочу залезать к Жене Миронову в постель, но мы не знаем, каким компроматом обладает власть
  Панин об артистах, которые поддерживают Путина: Не хочу залезать к Жене Миронову в постель, но мы не знаем, каким компроматом обладает власть G
Алеся БАЦМАН
40-летняя Мейхер на берегу моря засветила нижнюю часть груди
40-летняя Мейхер на берегу моря засветила нижнюю часть груди
"Вы будете визжать от удовольствия, когда впервые попробуете это блюдо". Свиные ребра от эксперта
"Вы будете визжать от удовольствия, когда впервые попробуете это блюдо". Свиные ребра от эксперта
Белодед снялась в новой фотосессии. Поклонники сравнили дзюдоистку с супермоделью
Белодед снялась в новой фотосессии. Поклонники сравнили дзюдоистку с супермоделью
Галина ГРИШИНА
Жена Павлика показала рельеф груди под тонкой тканью
Жена Павлика показала рельеф груди под тонкой тканью
"Сделал сознательно". Лидер группы "Друга ріка" Харчишин в нецензурной форме высказался о песне Потапа "Волонтер"
"Сделал сознательно". Лидер группы "Друга ріка" Харчишин в нецензурной форме высказался о песне Потапа "Волонтер"
Сбежавший в Турцию комик Щегель записал видео с извинениями. Ранее он говорил, что выбрал комфорт, а "погибать – это выбор ребят"
Сбежавший в Турцию комик Щегель записал видео с извинениями. Ранее он говорил, что выбрал комфорт, а "погибать – это выбор ребят"
Галина ГРИШИНА
Никитюк в кожаных лосинах наклонилась перед камерой. Фото
Никитюк в кожаных лосинах наклонилась перед камерой. Фото
Концертный директор Козловского рассказала, как год назад под звуки сирен и взрывов искала сгущенку для торта артисту
Концертный директор Козловского рассказала, как год назад под звуки сирен и взрывов искала сгущенку для торта артисту
Галина ГРИШИНА
Как сейчас выглядит 73-летняя Пугачева. Свежее фото певицы
Как сейчас выглядит 73-летняя Пугачева. Свежее фото певицы
Антонюк прокомментировала скандальное интервью с Бобулом: Я не знала, как правильно сказать
Антонюк прокомментировала скандальное интервью с Бобулом: Я не знала, как правильно сказать
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук в рубашке засветила нижнюю часть ягодиц. Фото
Бех-Романчук в рубашке засветила нижнюю часть ягодиц. Фото
Умер один из основателей Lynyrd Skynyrd Гэри Россингтон
Умер один из основателей Lynyrd Skynyrd Гэри Россингтон
Букингемский дворец после выселения принца Гарри и его жены Меган из дворца в Виндзоре пригласил пару на коронацию Чарльза III
Букингемский дворец после выселения принца Гарри и его жены Меган из дворца в Виндзоре пригласил пару на коронацию Чарльза III
Галина ГРИШИНА
"Посмотрите, как он изменился". Мендель показала свое первое фото с Зеленским, сделанное четыре года назад
"Посмотрите, как он изменился". Мендель показала свое первое фото с Зеленским, сделанное четыре года назад
Галина ГРИШИНА
Жена страдающего деменцией Уиллиса обратилась к журналистам. Ранее СМИ опубликовали фото больного актера на прогулке с друзьями
Жена страдающего деменцией Уиллиса обратилась к журналистам. Ранее СМИ опубликовали фото больного актера на прогулке с друзьями
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нет денег на еду или откачал жир?" Гордон показал, как сейчас выглядит Киркоров (67689)
2
Пугачева ответила российским пропагандистам после слухов об ограблении и лишении ее израильского гражданства (50903)
3
СМИ сняли Уиллиса скрытой камерой на прогулке с друзьями. Ранее его семья сообщила, что у 67-летнего актера диагностировали деменцию (29172)
4
"Посмотрите, как он изменился". Мендель показала свое первое фото с Зеленским, сделанное четыре года назад (26400)
5
Пропагандист Красовский устроил истерику в самолете и пожелал смерти российской авиакомпании после того, как его сняли с рейса – РосСМИ (25996)
6
Жена Макконахи летела в самолете, который попал в зону турбулентности на высоте 11 тыс. м. Она показала, что творилось на борту. Видео (8842)
7
"Просто и вкусно". Как приготовить жареный картофель с овощами и курицей (8733)
8
Робопес Boston Dynamics раздел модель на Неделе моды в Париже. Видео (8697)
 
 
 
 