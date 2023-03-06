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ЦПК о новом директоре НАБУ: Человек с нулевым опытом расследования коррупции и связями с заместителем Ермака

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Ранее Кривонос возглавлял Госинспекцию архитектуры и градостроительства
Ранее Кривонос возглавлял Госинспекцию архитектуры и градостроительства
Фото: Державна інспекція архітектури та містобудування України / Facebook

Семен Кривонос, которого 6 марта назначили директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), не имеет опыт расследования коррупционных действий. Об этом заявил в Facebook Центр противодействия коррупции (ЦПК).

"Назначили человека с нулевым опытом расследования коррупции и связями с заместителем [главы Офиса президента Украины Андрея] Ермака. Так, жена Кривоноса Галина Польшинская была начальником отдела обеспечения бывшего первого заместителя председателя КГГА (Киевской горгосадминистрации. – "ГОРДОН") Алексея Кулебы. В январе этого года Кулеба был назначен заместителем Ермака", – говорится в сообщении.

По данным Центра противодействия коррупции, новый директор НАБУ "имеет связи с бывшим бизнес-партнером Кулебы по ООО "Аспер Эстейт" Тимуром Ткаченко".

"В декларации за 2018 год Ткаченко указывал, что пользуется квартирой жены Кривоноса в Киеве. В декларациях Кривоноса указано, что с 1 января 2018 года у него в пользовании находится Audi Q5 2012 года выпуска, владелицей которого является жена Ткаченко. Примечательно, что в декларации за 2019 год Кривонос не указывает владельцев машины", – отметили в ЦПК.

Активисты, в частности, обратили внимание, что, по данным Bihus.info, департамент Кулебы был "единственным, который обошли обыски" полиции и Госбюро расследований во время противостояния ОП и мэра Киева Виталия Кличко.

"Что с этим делать? Для нас в ЦПК это повод и дальше тщательно мониторить работу НАБУ. И если мы хоть где-нибудь увидим намек на руку Офиса президента – будем бить как по этой руке, так и по той, что будет к ней тянуться. Уверены, что новый директор это прекрасно осознает", – заявили в ЦПК.

https://www.facebook.com/antac.ua/posts/pfbid0oYEt8q6gzZmCpK3MWZRUs4KpCepK16ecqQ8Q4xKrgLUqXioVgvjqxyXsgmUqdLbZl

Контекст:

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавлял Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

16 апреля 2022 года истек семилетний срок полномочий Сытника. В тот же день Кабмин утвердил состав комиссии по отбору нового директора НАБУ. С 17 апреля обязанности директора НАБУ временно исполнял первый заместитель Гизо Углава.

6 марта Кабинет Министров Украины назначил на должность директора НАБУ главу Госинспекции архитектуры и градостроительства Кривоноса.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что теперь Украина выполнила все семь рекомендаций Евросоюза, которые были определены при получении страной статуса кандидата. Он призвал Кривоноса назначить на руководящие должности в НАБУ двух других финалистов, Романа Осипчука и Сергея Гупяка.

После назначения Кривонос пообещал приложить усилия "для сохранения независимости и развития институции". "Основным показателем эффективности буду считать, когда каждый коррупционер перед тем, как только подумать о том, чтобы совершить коррупционное преступление, будет бояться Бога, народа Украины и НАБУ", – заявил он.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: коррупция, КГГА, антикоррупционное бюро, НАБУ, Центр противодействия коррупции, Офис президента Украины, назначение, Семен Кривонос, Алексей Кулеба
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