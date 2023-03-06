ЦПК о новом директоре НАБУ: Человек с нулевым опытом расследования коррупции и связями с заместителем Ермака

"Назначили человека с нулевым опытом расследования коррупции и связями с заместителем [главы Офиса президента Украины Андрея] Ермака. Так, жена Кривоноса Галина Польшинская была начальником отдела обеспечения бывшего первого заместителя председателя КГГА (Киевской горгосадминистрации. – "ГОРДОН") Алексея Кулебы. В январе этого года Кулеба был назначен заместителем Ермака", – говорится в сообщении.

По данным Центра противодействия коррупции, новый директор НАБУ "имеет связи с бывшим бизнес-партнером Кулебы по ООО "Аспер Эстейт" Тимуром Ткаченко".

"В декларации за 2018 год Ткаченко указывал, что пользуется квартирой жены Кривоноса в Киеве. В декларациях Кривоноса указано, что с 1 января 2018 года у него в пользовании находится Audi Q5 2012 года выпуска, владелицей которого является жена Ткаченко. Примечательно, что в декларации за 2019 год Кривонос не указывает владельцев машины", – отметили в ЦПК.

Активисты, в частности, обратили внимание, что, по данным Bihus.info, департамент Кулебы был "единственным, который обошли обыски" полиции и Госбюро расследований во время противостояния ОП и мэра Киева Виталия Кличко.

"Что с этим делать? Для нас в ЦПК это повод и дальше тщательно мониторить работу НАБУ. И если мы хоть где-нибудь увидим намек на руку Офиса президента – будем бить как по этой руке, так и по той, что будет к ней тянуться. Уверены, что новый директор это прекрасно осознает", – заявили в ЦПК.