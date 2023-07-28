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"Возвращайтесь в свою …баную страну". В Батуми прибыл лайнер с российскими туристами. Жители Грузии вышли на протесты, их поддержала президент страны

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Участники протестных акций скандировали: "Абхазия это Грузия", "Россия оккупант" и "Покиньте нашу страну"
Участники протестных акций скандировали: "Абхазия – это Грузия", "Россия – оккупант" и "Покиньте нашу страну"
Фото: ბათუმელები • Batumelebi.ge / Facebook

В Грузии 27 июля прошли акции протеста из-за прибывшего утром в Батуми круизного лайнера с российскими туристами. Об этом сообщает местное издание "Грузия Online".

На лайнере Astoria Grande, который следовал из Сочи, вывесили флаг страны-агрессора РФ.

По данным Netgazeti, в комментариях СМИ прибывшие из России туристы выступали с антигрузинскими заявлениями, а один из них сказал, что посещал оккупированную Абхазию. 

Помимо этого, пассажиры лайнера демонстрировали протестующим "оскорбительные жесты".

Местные жители и представители оппозиционных партий Грузии, недовольные поведением россиян, скандировали: "Абхазия – это Грузия", "Россия – оккупант" и "Покиньте нашу страну".

Также участники протестной акции принесли плакаты с надписями на английском и русском языках: "СССР больше нет и никогда не будет", "Возвращайтесь в свою …баную страну", "Русский корабль, иди на х…й", "…баное террористическое государство" и другие.

Параллельно с Батуми митинг прошел и перед зданием парламента в Тбилиси, где граждане раскритиковали пророссийскую политику их правительства.

В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили в Twitter поддержала протестующих.

"Горжусь тем, что наш народ мирно протестует против очередной российской провокации – российского круизного лайнера, который зашел в грузинский порт Батуми, в то время как [президент РФ Владимир] Путин блокирует отгрузку зерна и препятствует свободному судоходству в Черном море", – написала президент.

Она также подчеркнула, что безопасность Черного моря жизненно важна для Грузии, Украины и ЕС.

Лайнер с туристами из страны-оккупанта РФ покинул Батуми около 21.00 по местному времени.

Контекст:

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими и абхазскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии.

Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные Российской Федерацией территории. 

В августе 2022 года в МИД Грузии заявили, что после 14 лет оккупации Россия не выполняет достигнутое при посредничестве ЕС соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, а также расширяет свой незаконный контроль в оккупированных регионах, продолжает их милитаризовать и активно предпринимает шаги для их фактической аннексии.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Грузия, Абхазия, террористы, туристы, Тбилиси, Батуми, лайнер, круиз, Саломе Зурабишвили, акции протеста
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