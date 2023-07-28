"Возвращайтесь в свою …баную страну". В Батуми прибыл лайнер с российскими туристами. Жители Грузии вышли на протесты, их поддержала президент страны

На лайнере Astoria Grande, который следовал из Сочи, вывесили флаг страны-агрессора РФ.

По данным Netgazeti, в комментариях СМИ прибывшие из России туристы выступали с антигрузинскими заявлениями, а один из них сказал, что посещал оккупированную Абхазию.

Помимо этого, пассажиры лайнера демонстрировали протестующим "оскорбительные жесты".

Местные жители и представители оппозиционных партий Грузии, недовольные поведением россиян, скандировали: "Абхазия – это Грузия", "Россия – оккупант" и "Покиньте нашу страну".

Также участники протестной акции принесли плакаты с надписями на английском и русском языках: "СССР больше нет и никогда не будет", "Возвращайтесь в свою …баную страну", "Русский корабль, иди на х…й", "…баное террористическое государство" и другие.

Параллельно с Батуми митинг прошел и перед зданием парламента в Тбилиси, где граждане раскритиковали пророссийскую политику их правительства.

В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили в Twitter поддержала протестующих.

"Горжусь тем, что наш народ мирно протестует против очередной российской провокации – российского круизного лайнера, который зашел в грузинский порт Батуми, в то время как [президент РФ Владимир] Путин блокирует отгрузку зерна и препятствует свободному судоходству в Черном море", – написала президент.

Она также подчеркнула, что безопасность Черного моря жизненно важна для Грузии, Украины и ЕС.

Proud of our people protesting peacefully the latest russian provocation - a Russian cruise liner visiting the Georgian port of Batumi while Putin blocks grain shipments and hinders free navigation in the Black Sea.

Black Sea security is vital for * pic.twitter.com/CTg8bmTGa3 — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) July 28, 2023

Лайнер с туристами из страны-оккупанта РФ покинул Батуми около 21.00 по местному времени.