Бывший министр юстиции Грузии Гварамия: К освобождению Саакашвили надо подключать Турцию и Азербайджан. Они могут сказать весомое слово

Об этом он заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

По мнению Гварамии, основатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта", экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили "наказанием Саакашвили транслирует миру и демонстрирует, что он наказывает таким образом Запад и Украину".

"Наказание Саакашвили символизирует, что Иванишвили наказывает Запад и просто демонстрирует, что ему абсолютно все равно, что думает по этому поводу Запад. Поэтому я считаю нужным подключать сюда страны нашего региона, такие как Турция и Азербайджан. Я все-таки считаю, что они могут сказать весомое слово в этом направлении, и может, так ключ решения в каком-то смысле можно найти", – добавил он.

Когда журналистка спросила, могут ли президенты Турции и Азербайджана Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев добиться выхода Саакашвили на свободу, Гварамия сказал, что "каким-то образом это возможно". Больше шансов на освобождение политика, по его словам, будет, если усилия всех участников этого процесса объединить.

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