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Бывший министр юстиции Грузии Гварамия: К освобождению Саакашвили надо подключать Турцию и Азербайджан. Они могут сказать весомое слово

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Саакашвили находится в Грузии в заключении с 2021 года
Саакашвили находится в Грузии в заключении с 2021 года
Фото: ЕРА

Бывший министр юстиции и экс-министр образования Грузии, соратник бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Ника Гварамия считает, что усилий Украины, США, стран Евросоюза для освобождения Саакашвили недостаточно – к этому нужно привлекать соседние с Грузией страны.

Об этом он заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. 

По мнению Гварамии, основатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта", экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили "наказанием Саакашвили транслирует миру и демонстрирует, что он наказывает таким образом Запад и Украину".

"Наказание Саакашвили символизирует, что Иванишвили наказывает Запад и просто демонстрирует, что ему абсолютно все равно, что думает по этому поводу Запад. Поэтому я считаю нужным подключать сюда страны нашего региона, такие как Турция и Азербайджан. Я все-таки считаю, что они могут сказать весомое слово в этом направлении, и может, так ключ решения в каком-то смысле можно найти", – добавил он. 

Когда журналистка спросила, могут ли президенты Турции и Азербайджана Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев добиться выхода Саакашвили на свободу, Гварамия сказал, что "каким-то образом это возможно". Больше шансов на освобождение политика, по его словам, будет, если усилия всех участников этого процесса объединить.  

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине, получил украинское гражданство. В Грузии против Саакашвили возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Еще до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили называет уголовные дела политически мотивированными.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело – по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор.

Врачебная комиссия, которая посетила Саакашвили 2 апреля 2023 года, заявила об ухудшении состояния его здоровья. По сравнению с предыдущим визитом, 19 февраля, экс-президент похудел еще на 4 кг и весил около 60 кг при росте 1,95 м. Помимо этого, медики отметили атрофию мышц, ограничение двигательной активности, резкое падение давления со 120/90 до 78/40 с потерей равновесия и координации при попытке встать, а также значительное снижение психических функций и депрессию. 3 мая Саакашвили сообщил, что потерял сознание и едва избежал смерти.

3 июля Саакашвили дистанционно присоединился к судебному заседанию впервые за несколько месяцев. Политик заметно исхудал и выглядел болезненно. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил: состояние Саакашвили вызывает опасения, что власти страны хотят довести его до смерти. МИД в связи с ситуацией с Саакашвили предложил послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили вернуться в Тбилиси для консультаций. Дипломат уже покинул Украину, но Грузия отказывается от консультаций.

12 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что польские врачи начали комплексное медобследование Саакашвили в Грузии.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: США, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, Михаил Саакашвили, Азербайджан, Ильхам Алиев, Бидзина Иванишвили, Евросоюз, Ника Гварамия
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