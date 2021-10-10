Крушение самолета с парашютистами в России. Следком РФ открыл уголовное дело

Дело открыто по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Контекст:

Легкомоторный самолет L-410 с парашютистами упал в Татарстане 10 октября. На борту потерпевшего крушение L-410 было 22 человека, двое из которых – члены экипажа. 16 человек погибло.

Собеседники ТАСС в авиационных службах рассказали, что на борту самолета было больше пассажиров, чем предусмотрено эксплуатационными требованиями. Это могло привести к перегрузу, что могло стать причиной падения, считает источник агентства.

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что пилоты докладывали об отказе одного из двигателей и просили о вынужденной посадке, пишет "Интерфакс". По его словам, самолет при падении задел крылом автомобиль "Газель" и перевернулся.