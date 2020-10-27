Крушение танкера в Азовском море. Следком РФ обнаружил останки моряков

В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следкома России заявили, что назначены генетические экспертизы найденных останков на российском нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов", чтобы установить личности погибших.

Танкер был построен в 2005 году Фото: korabel.ru

На российском нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов", который 24 октября потерпел крушение в Азовском море, обнаружили останки членов экипажа. Об этом 27 октября сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следкома России.

"На месте происшествия продолжает работать следственная группа, в числе которой следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте и криминалисты с опытом расследования подобных происшествий. Расследование уголовного дела продолжается", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что назначили генетические экспертизы, чтобы установить личности погибших.

Следком России возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности после этого инцидента по ч. 3 ст. 219 Уголовного кодекса РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц).

Взрыв на нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов", который ходит под российским флагом, произошел 24 октября. Во время взрыва танкер находился в акватории Азовского моря рядом с Керченским проливом.

По информации ТАСС, 25 октября танкер отбуксировали на якорную стоянку. продолжались поиски трех членов экипажа – матроса, боцмана и практиканта.

Танкер построили в 2005 году.