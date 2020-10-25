Тонущий после взрыва российский танкер в Азовском море отбуксировали, трех членов экипажа ищут

В результате взрыва на российском танкере "Генерал Ази Асланов" образовалась пробоина до 12 метров в диаметре. Спасатели ищут трех членов экипажа – матроса, боцмана и одного практиканта.

Тонущий в Азовской море российский танкер "Генерал Ази Асланов" отбуксировали на якорную стоянку. Судьба трех членов экипажа до сих пор неизвестна, сообщило 25 октября российское агентство ТАСС.

Буксировку завершили в 5.40, судно доставили на якорную стоянку, сказал собеседник агентства в Росморречфлоте. Источник в экстренных службах Краснодарского края России рассказал ТАСС, что в результате взрыва в танкере образовалась пробоина до 12 метров в диаметре. Разлива нефтепродуктов не было, уточнил он.

Продолжаются поиски трех членов экипажа – матроса, боцмана и практиканта. К их поиску подключится вертолет МЧС, пишет агентство.

Следком России возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности после этого инцидента по ч. 3 ст. 219 Уголовного кодекса РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц).

Взрыв на нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов", который ходит под российским флагом, произошел 24 октября. Во время взрыва танкер находился в акватории Азовского моря рядом с Керченским проливом.

Танкер построили в 2005 году.