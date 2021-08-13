Кулеба прокомментировал найденный шеврон "Беркута" у задержанного в Германии британца, которого подозревают в работе на российскую разведку

Кулеба добавил, что не видит оснований для проведения специального расследования о наличии у задержанного шеврона "Беркута", поскольку он является сувенирным.
"Я видел эту картинку. Это сувенирный шеврон. Такой яркий персонаж попал в руки немецких спецслужб, поэтому было бы наивно полагать, что он один такой. Я желаю немецким контрразведчикам еще системнее работать для выявления российских агентов", – сказал Кулеба.
Он отметил, что обратит внимание украинских правоохранителей на этот факт, и "если они обнаружат какую-то зацепку, то соответствующее расследование будет обязательно проведено".
В Германии 11 августа задержали сотрудника посольства Великобритании, которого подозревают в работе на разведку России.
Газета Daily Mail, отметила что задержанный не имел дипломатического иммунитета. Подозреваемый, как утверждает прокуратура, работал на российскую разведку как минимум с ноября 2020 года. Считается, что у него не было доступа к защищенным компьютерам внутри посольства, но правоохранители опасаются, что его работа позволяла беспрепятственно попасть в большинство помещений ведомства. По информации Daily Mail, задержанный оказался фанатом военной и нацистской истории. В его квартире в Потсдаме неподалеку от Берлина обнаружили два российских флага, три советских военных фуражки и нашивку "Беркута".