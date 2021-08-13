Кулеба прокомментировал найденный шеврон "Беркута" у задержанного в Германии британца, которого подозревают в работе на российскую разведку

Кулеба добавил, что не видит оснований для проведения специального расследования о наличии у задержанного шеврона "Беркута", поскольку он является сувенирным.



"Я видел эту картинку. Это сувенирный шеврон. Такой яркий персонаж попал в руки немецких спецслужб, поэтому было бы наивно полагать, что он один такой. Я желаю немецким контрразведчикам еще системнее работать для выявления российских агентов", – сказал Кулеба.

Он отметил, что обратит внимание украинских правоохранителей на этот факт, и "если они обнаружат какую-то зацепку, то соответствующее расследование будет обязательно проведено".