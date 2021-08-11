В Германии задержали сотрудника посольства Великобритании. Его подозревают в работе на разведку России

По данным прокуроров, подозреваемый работал в посольстве Великобритании в Берлине. С иностранной разведкой он начал сотрудничать не позднее ноября прошлого года, отмечается в сообщении.

"По крайней мере один раз он отправлял документы, полученные в ходе своей профессиональной деятельности, представителю российской разведки. В обмен на это обвиняемый получил вознаграждение наличными в неизвестной сумме", – утверждают в немецкой прокуратуре.

По месту проживания и работы Дэвида С. провели обыски. Арест подозреваемого стал результатом совместного расследования властей Германии и Великобритании.

Подозреваемого доставят в федеральный суд сегодня, 11 августа. Судья примет решение о применении предварительного заключения.