Российские флаги, нашивка "Беркута", шпионские романы и плюшевые игрушки. СМИ опубликовали фото из квартиры возможного шпиона РФ в Германии

На одной из полок обнаружили нашивку "Беркута" Фото: dailymail.co.uk

Издание отмечает, что задержанный в Германии британец Дэвид Смит служил охранником при посольстве и не имел дипломатического иммунитета. Подозреваемый, как утверждает прокуратура, работал на российскую разведку как минимум с ноября 2020 года.

Считается, что у него не было доступа к защищенным компьютерам внутри посольства, но правоохранители опасаются, что его работа позволяла беспрепятственно попасть в большинство помещений ведомства.

По информации Daily Mail, задержанный оказался фанатом военной и нацистской истории. В его квартире в Потсдаме неподалеку от Берлина обнаружили как минимум два российских флага и три советских военных фуражки.

Книжные полки в его квартире забиты русскоязычными книгами и военной литературой, среди них – книги о 12-й танковой дивизии СС "Гитлерюгенд", "Военная история Германии", "За народ и фюрера: воспоминания ветерана 1-й танковой дивизии СС "Лейбштандарт", "Истребители и бомбардировщики", книги по истории Первой мировой войны, мемуары советского бойца сопротивления в тылу нацистов.

Кроме того, на полках есть труды по психологии, в частности, пособие по гипнозу, роман британского автора Джона Ле Карре, а также издание "Секс. Полное иллюстрированное пособие".

На одной из полок можно увидеть нашивку украинского спецподразделения "Беркут", расформированного после событий Майдана.

Среди примечательных вещей, найденных в квартире, – опознавательные знаки Балтийского, Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов РФ, а также российские военные награды.

Кроме того, на фотографиях видна коллекция мягких игрушек – несколько медвежат и ротвейлер.

Немецкая газета Bild сообщила, что Смит водит серебристый Ford Fiesta. В статье пошутили, что хэтчбек сильно отличается от спортивных автомобилей Aston Martin, любимых самым известным британским вымышленным шпионом – Джеймсом Бондом. Журналисты нашли эту машину, припаркованной на зарезервированной стоянке неподалеку от дома, и обнаружили, что в ней на переднем пассажирском сиденье сидит плюшевый мишка.