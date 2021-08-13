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Российские флаги, нашивка "Беркута", шпионские романы и плюшевые игрушки. СМИ опубликовали фото из квартиры возможного шпиона РФ в Германии

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На одной из полок обнаружили нашивку "Беркута"
На одной из полок обнаружили нашивку "Беркута"
Фото: dailymail.co.uk

В Германии 11 августа задержали сотрудника посольства Великобритании, которого подозревают в работе на разведку России. Газета Daily Mail на следующий день опубликовала фотографии из его квартиры.

Издание отмечает, что задержанный в Германии британец Дэвид Смит служил охранником при посольстве и не имел дипломатического иммунитета. Подозреваемый, как утверждает прокуратура, работал на российскую разведку как минимум с ноября 2020 года. 

Считается, что у него не было доступа к защищенным компьютерам внутри посольства, но правоохранители опасаются, что его работа позволяла беспрепятственно попасть в большинство помещений ведомства.

По информации Daily Mail, задержанный оказался фанатом военной и нацистской истории. В его квартире в Потсдаме неподалеку от Берлина обнаружили как минимум два российских флага и три советских военных фуражки.

Книжные полки в его квартире забиты русскоязычными книгами и военной литературой, среди них – книги о 12-й танковой дивизии СС "Гитлерюгенд",  "Военная история Германии", "За народ и фюрера: воспоминания ветерана 1-й танковой дивизии СС "Лейбштандарт", "Истребители и бомбардировщики", книги по истории Первой мировой войны, мемуары советского бойца сопротивления в тылу нацистов.

Кроме того, на полках есть труды по психологии, в частности, пособие по гипнозу, роман британского автора Джона Ле Карре, а также издание "Секс. Полное иллюстрированное пособие". 

На одной из полок можно увидеть нашивку украинского спецподразделения "Беркут", расформированного после событий Майдана.

Среди примечательных вещей, найденных в квартире, – опознавательные знаки Балтийского, Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов РФ, а также российские военные награды.

Кроме того, на фотографиях видна коллекция мягких игрушек – несколько медвежат и ротвейлер. 

Немецкая газета Bild сообщила, что Смит водит серебристый Ford Fiesta. В статье пошутили, что хэтчбек сильно отличается от спортивных автомобилей Aston Martin, любимых самым известным британским вымышленным шпионом – Джеймсом Бондом. Журналисты нашли эту машину, припаркованной на зарезервированной стоянке неподалеку от дома, и обнаружили, что в ней на переднем пассажирском сиденье сидит плюшевый мишка. 

Контекст:

В странах Евросоюза регулярно выявляют российских дипломатов и сотрудников посольств, которые, как утверждают спецслужбы, занимаются шпионажем.

В частности, в декабре 2020 года о таких случаях сообщали в Нидерландах и Болгарии, после чего россияне были высланы из этих стран. В марте 2021-го спецслужбы Болгарии задержали шестерых граждан, в том числе военнослужащих и госслужащих, которых подозревают в сборе конфиденциальной информации в интересах РФ и с привлечением сотрудников российского посольства.

В России считают, что на Западе обострилась "шпиономания".

Теги: Россия, Германия, Великобритания, Беркут, посольство, шпионаж, книги, нацисты, спецслужбы, охранник
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