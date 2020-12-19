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Болгария выслала российского дипломата. Его обвинили в сборе секретной информации

Болгария с октября прошлого года выслала уже шестерых российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, пишет "Медуза".

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МИД Болгарии выслал российского военного атташе
МИД Болгарии выслал российского военного атташе
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Болгарии 18 декабря сообщило, что дипломат посольства России объявлен персоной нон грата. 

"Ему предоставили 72 часа для выезда из страны в связи с действиями, несовместимыми с дипломатическим статусом", – отметили в МИД Болгарии.

Ведомство со ссылкой на данные правоохранительных органов отметило, что российского дипломата подозревают в сборе информации, составляющей государственную тайну. На данный момент досудебное расследование по этому делу прекращено, поскольку подозреваемый обладает дипломатическим иммунитетом, заявили в МИД.

Посольство РФ в Болгарии уточнило, что персоной нон грата объявлен военный, военно-воздушный и военно-морской атташе при диппредставительстве (на сайте посольства сказано, что эту должность занимает Василий Сазанович, глава представительства минобороны РФ). Высылку военного атташе российское диппредставительство назвало безосновательной. "Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер", – говорится в заявлении на странице в Facebook.

Издание "Медуза" пишет, что это уже шестой российский дипломат, высланный властями Болгарии с октября 2019 года. Всех их подозревали в шпионаже.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, шпионаж, МИД Болгарии, минобороны РФ, дипломаты
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