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В Болгарии двух российских дипломатов обвинили в шпионаже, их планируют объявить персонами нон грата

Генпрокурор Болгарии Иван Гешев сообщил МИД страны о том, что двое россиян занимались незаконной разведывательной деятельностью. Министр иностранных дел Екатерина Захариева пообещала, что будут приняты меры.

Захариева полагает, что россиян, подозреваемых в шпионаже, вышлют из Болгарии
Захариева полагает, что россиян, подозреваемых в шпионаже, вышлют из Болгарии
Фото: ЕРА

Двое российских дипломатов в Болгарии занимались незаконным сбором секретной информации. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано 24 января на сайте прокуратуры Болгарии.

"В ходе предварительного следствия установлено, что с 2017 года по настоящее время гражданин Российской Федерации вел разведывательную деятельность, в ходе которой запрашивал информацию о механизмах избирательного процесса в стране. Известно, что гражданин России имеет статус дипломата, он аккредитован в Болгарии в качестве первого секретаря в консульском отделе посольства Российской Федерации в Софии", – сообщили в прокуратуре.

Другой российский дипломат, сотрудник торгрпредставительства РФ в Софии, с октября 2018 года собирал информацию, в сфере энергетической безопасности, которая составляет государственную и служебную тайну; сведения он отправлял в штаб-квартиру российской разведывательной службы в Москве, сказано в заявлении.

Уголовное производство в отношении этих лиц приостановлено согласно Венской конвенции, так как они обладают дипломатическим иммунитетом. Главный прокурор Болгарии Иван Гешев официально уведомил министерство иностранных дел страны о результатах расследования.

Глава МИД Болгарии Екатерина Захариева заявила, что в отношении россиян будут приняты меры, пишет болгарское издание "Труд". Скорее всего, двух дипломатов из РФ объявят персонами нон грата, сказала министр.

Теги: Россия, Болгария, шпионаж, МИД Болгарии, персона нон грата, дипломаты, уголовное производство, Екатерина Захариева
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