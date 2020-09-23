72 часа на сборы. Болгария высылает двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже

Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух российских дипломатов, аккредитованных в стране, персонами нон грата. Посольство РФ в Софии предупредило об ответных шагах.

Двое аккредитованных в Болгарии дипломатов из России объявлены персонами нон грата, они обязаны в течение 72 часов покинуть страну. Об этом вечером 23 сентября сообщило болгарское министерство иностранных дел.

Российское посольство уведомлено об этом решении.

Ранее в этот день МИД Болгарии получил письмо из прокуратуры страны с информацией о двух российских дипломатах, которые собирали информацию, составляющую государственную тайну. Досудебное производство приостановлено в связи с дипломатической неприкосновенностью подозреваемых.

В посольстве РФ в Софии заявили, что сотрудники торгового представительства, о которых идет речь, покинут страну в сроки, указанные в ноте, но Россия оставляет за собой право на зеркальный ответ.

"Доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было. С сожалением вынуждены констатировать, что безосновательная высылка российских дипломатов не соответствует традиционно конструктивному характеру двухсторонних отношений", – говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.

Двое россиян, пользуясь дипломатической неприкосновенностью, незаконно собирали информацию о болгарской армии, заявили 23 сентября в прокуратуре Болгарии.

Это второй подобный инцидент с начала года. 24 января прокуратура Болгарии сообщила, что два российских гражданина занимались сбором секретной информации в интересах разведки РФ. Один из них был аккредитован в качестве первого секретаря в консульском отделе посольства Российской Федерации в Софии, другой являлся сотрудником торгпредства РФ.

В тот же день российскому послу были вручены ноты об объявлении дипломата персоной нон грата, а сотрудника торгового представительства – неприемлемым лицом.