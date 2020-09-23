В Болгарии двух российских дипломатов обвинили в шпионаже

Двое россиян, пользующихся дипломатической неприкосновенностью, незаконно собирали информацию о болгарской армии, заявили в прокуратуре Болгарии. Это второй случай в 2020 году, когда болгарские власти изобличают дипломатов из РФ в шпионаже.

Прокуратура Болгарии 23 сентября заявила, что двое российских дипломатов, работающих в стране, причастны к шпионажу. Об этом сказано на сайте ведомства.

"Установлено, что в период с 2016 года по настоящее время два гражданина Российской Федерации осуществляли разведывательную деятельность, добиваясь получения информации о планах модернизации болгарской армии и поддержания готовности военной техники. Их целью было передавать собранную информацию, которая является государственной и служебной тайной, российской военной разведке в Москве", – говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Эти два человека установили контакты с болгарскими гражданами, которые имели доступ к информации, касающейся военно-промышленного комплекса страны. За развединформацию им были обещаны и предоставлены финансовые льготы, утверждают прокуроры.

Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, несмотря на наличие оснований для привлечения россиян в качестве обвиняемых в совершении преступления, уголовное дело в их отношении было приостановлено. В то же время главный прокурор Иван Гешев официально уведомил министра иностранных дел Болгарии о результатах расследования.

Это второй подобный инцидент с начала года. 24 января прокуратура Болгарии сообщила, что два российских гражданина занимались сбором секретной информации в интересах разведки РФ. Один из них был аккредитован в качестве первого секретаря в консульском отделе посольства Российской Федерации в Софии, другой являлся сотрудником торгпредства РФ.

В тот же день российскому послу были вручены ноты об объявлении дипломата персоной нон грата, а сотрудника торгового представительства – неприемлемым лицом.